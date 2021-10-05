星展首8個月中小企貸款按年升達5成　料明年有兩成增幅

環球經濟逐漸復甦，有利企業營商環境。星展銀行(香港)董事總經理兼企業及機構銀行總監張建生表示，今年首8個月該行中小企貸款按年增長4至5成，其中6成與擴張新業務有關，預計明年中小企貸款有15至20%增長。

他指，低息環境、平均租金回落20至25%等有利中小企營商環境的客觀條件仍存。今年首季可見從事出口及貿易相關中小企最先恢復，第2、3季零售貨款亦有所增加，對未來12至18個月中小企貸款增長樂觀。

不過，相較2019年，他坦言中小企貸款未完全恢復，跌約10%，相信明年有機會追回落差。至於整體商業銀行貸款，他預計今年將有低單位數增長，明年則錄低雙位數增長。

香港金融管理局早先宣布廷長企業客戶「預先批核還息不還本」計劃至明年4月底。他表示，計劃先後推出3期，每一期申請延長的中小企都較上一期減少平均約50至60%，而目前使用計劃者僅佔第一期約20至30%。

該行指，由即日(5日)起至今年12月底，成功遞交網上企業開戶申請的全新中小企客戶可享「星展中小企18萬港元開戶禮遇」，包括逾10萬元手續費豁免，以及5萬元中小企融資擔保計劃擔保費之現金回贈等。