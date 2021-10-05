布油企穩80美元 道期靠穩
2021年10月05日 16:15
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美匯指數報93.95；港匯見7.7844；離岸人民幣(CNH)報6.4451；美元兌日圓報111.1；歐元企1.1604，英鎊處1.3626。金價報1,759美元。油價向好，布油報81.77美元，紐油報77.94美元。比特幣企4.9萬美元水平。道指期貨升7點。
●市後關注點
-20:30 美國8月貿易赤字
-22:00 美國9月ISM非製造業採購經理指數（PMI）
●港股先跌後升，恒生指數全日收報24,104點，升67點或0.28%。國企指數收報8,515點，跌5點或0.07%；科技指數收報5,955點，跌18點或0.31%。主板成交997億港元。石油股做好，中國石油飆7.5%，中國石化及中國海洋石油升2.35%及2.51%。https://bit.ly/2YoJ0vD
●歐股早段走勢向上，受供應鏈影響，英國麵包快餐連鎖店Greggs上調全年利潤預期，股價上漲4.1%。https://bit.ly/3laXRT9
●中國經濟：
-牛津經濟研究院：降內地第四季經濟增長預測至3.6%。
-電力保衞戰！內地國鐵集團：力追電廠儲煤7天以上。
-電力保衞戰！傳內地讓澳洲貨船進港卸煤。
-應對電荒！中國向哈薩克買煤，成本料相當高。
●越南擬調降美國冷凍豬肉等農產品關稅。
●人口老化提速！繼泰國後，越南恐未富先老。
●傳美司法部調查涉嫌操縱標普全球普氏定價指標行為。
●中國缺電令記憶體原料產量大跌，增添半導體供應鏈不確定性。
●澳洲8月國際貿易順差創新高，對華出口按年增55%。
●SK Innovation料美國汽車電池短缺延至2025年。
●澳洲維持利率0.1厘不變，料2024年前不太可能加息。
●南韓外籍業主首位為中國人，佔比近40%。
●WTO調高今明年全球商品貿易增長預測，疫情帶來下行風險。
●Fb死機！朱克伯格身家蒸發468億，富豪排名跌落第5位。