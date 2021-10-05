恒大相關公司遭美聯入稟高院追討佣金4749萬元

消息指，香港地產代理行美聯物業及香港置業周一(4日)分別入稟高院，指出負責長沙灣「恒大·睿峰」及屯門「恒大·珺瓏灣」住宅發展的兩間恒大相關公司，未有按照協議，繳付共約4,749萬港元佣金。

原告為美聯物業代理有限公司，以及香港置業(地產代理)有限公司。被告則為負責「恒大·珺瓏灣」發展的Fortune Choice Development Limited，及負責「恒大·睿峰」發展的Twin City Holdings Limited。

據美聯入稟狀所示，該公司協助銷售共30伙「恒大·睿峰」單位，應獲約487萬元佣金，惟負責發展的被告只繳付約7萬港元，拖欠約480萬港元。此外，公司協助銷售共337伙「恒大·珺瓏灣」單位，應獲得約3,975萬元佣金，惟負責發展的被告只繳付約540萬元，拖欠約3,435萬元。兩項共欠約3,915萬元。

而香港置業的入稟狀指出，該公司協助銷售共31伙「恒大·睿峰」單位，應獲得約460萬元佣金，惟負責發展的被告只繳付約30萬元，拖欠約430萬元。此外，該公司協助銷售共31伙「恒大·珺瓏灣」單位，應獲約464萬元佣金，惟負責發展的被告只繳付約60萬元，拖欠約404萬元。兩項共欠約834萬元。