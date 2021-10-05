調查：78%內地新移民有意在港置業

美聯移民顧問於9月27至30日，網上訪問旗下尚未成為，以及即將取得香港永久居民身份的內地客戶，合共獲得約280個回覆。調查顯示，目前未有香港永久居民身份的客戶，當中約24%願意繳付買家印花稅入市，至於即將擁有香港永久居民身份的新移民，目前有意投資買樓比例高近佔約78%。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，根據《資本投資者入境計劃》(CIES)申請數字，獲批數字及待處理數字去分析，於2022至2028年或有多達3.67萬人獲得香港永久居民身份，相信未來數年該批購買力爆發的高峰。

此外，根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處數據，以今年首8個月計算，內地買家(以買家姓名拼音辨別)佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率錄約13.2%，較去年同期約9.9%回升約3.3個百分點，超越未封關前2019年首8個月約11.2%。由於目前中港兩地尚未完全通關，故上述的內地買家中，估計不少均為早年移民香港並已持有本地永久性居民身份證。

綜觀今年首8個月內地買家購買一手私宅宗數地區分布，當中最受內地買家鍾情的地區為啟德區佔約20.6%，其次為香港仔/黃竹坑，佔約13.1%，緊隨其後的地區分別為荔枝角及沙田，佔比分別為9.5%及8%。

二手住宅方面，今年首8個月內地買家佔個人買家於香港二手住宅註冊量錄約6.8%，較去年同期約5.8%回升約1個百分點，與未封關前19年同期約6.8%水平看齊。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，政府在疫情下推封關措施，但首8個月的數字足以反映，新移民鍾情香港樓市，尤其是一手私宅物業，今次美聯移民調查反映，該批購買力將持續湧現，相信未來樓市將穩中向好。