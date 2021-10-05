金磚國家同病相連　除中國外還有誰鬧電荒？

全球範圍限電，金磚國家中就有印度、巴西、中國面臨電力不足的問題。歸根究柢，煤炭不足、極端氣候影響及環球物流受阻，都是引發大規模停電的元兇。

印度能源部長R. K. Singh接受當地媒體訪問時表示，煤炭短缺以及新冠疫情後需求暴增，該國未來數月或面臨能源供應問題。他指，需求通常於10月下旬開始下降，因天氣開始轉涼。惟目前情況仍不明朗，電力需求「相當龐大」。

消息指，印度的燃煤發電廠於9月底平均僅4天燃料庫存，是近年最低。逾半數發電廠處於停運狀態，政府正考慮讓閒置發電廠恢復運作。而該國7成發電量來自燃煤發電，其中3/4煤炭於當地開採。

除疫後需求上升，雪上加霜的是印度正逢雨季，導致礦區被淹、運輸受阻。然而發電廠成本急劇上漲，而向海外買炭亦價格不菲，因國際煤價同樣飆升。外媒指，直到供應完全穩定前，部分地區可能會持續出現電力中斷，又或面臨電費上升。

此外，南美洲最大的經濟體──巴西，亦面臨缺電危機。事緣巴西全國有近6成電力來自水力發電，惟當地受嚴重的旱災影響，水庫水位下降，導致部分水力發電廠停運，下月開始或將需由烏拉圭及阿根廷入口電力，直至下一個雨季的來臨，否則將要全國限電。

專家指出，因拉尼娜現象導致此輪巴西旱災；惟美國國家氣象局預測，當地在今年秋季及冬季，有近70%機會形成新一輪拉尼娜現象，或令巴西的雨季再度延遲，對經濟造成嚴重影響。

與此同時，中國甚至歐洲國家亦都面臨能源危機，在全球供應鏈出現問題後，能源危機有可能蔓延全球。