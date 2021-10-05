諾貝爾經濟學獎得主：Google等巨擘的廣告收入應課稅

外媒報道，2018年諾貝爾經濟學獎Paul Romer今(5日)指，Google等科技巨擘擁有愈來愈大的權力，足以影響社會輿論甚至政治走向，建議對Google等公司的廣告收入課稅。

「2021世界投資者周聯合論壇」今起一連4天舉行線上聯合論壇。上午邀得2018諾貝爾經濟學獎得主、前世界銀行首席經濟學家Romer演講。他表示，透過獲利及對社會有益與否，將創新分成4種，進而探討開放式創新與獨家式創新的差異。

他提到，科技巨頭獨大或企業壟斷的隱憂，呼籲政府應建立開放平台鼓勵創新，制定減碳規範、針對網絡廣告課稅等措施，管制該類企業帶來的負面影響。

他在演講中特別點名Google之流的科技巨擘，他說目前銷售數碼廣告公司可透過廣告改變人民想法及輿論，應該要揭露是誰下的廣告。又指，Google可以透過搜尋引擎偷窺所有人的行為，對於個人的了解，可能比實體警察系統更多。他坦言，Facebook、Google這類數碼廣告模式企業，讓假消息、假新聞愈來愈嚴重。

對於是否支持盡快加息，他認為，通脹及供應鏈問題屬短暫現象，現在還不需要太積極處理加息。