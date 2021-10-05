業主加快出貨　旺角迷你戶減價3%沽出

業主減價加快出貨，旺角奧城．西岸一房單位，減價30萬元後，以約590萬元成交，低市價約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大坑龍濤苑2座中層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，獲區外首置客以838萬元承接，實用呎價約16,209元，原業主早於1994年10月以318萬元購入，持貨27年帳面獲利520萬元，單位期內升值約1.6倍。

●北角形品低層C室，實用面積約300方呎，開放式間隔，景觀開揚，以588萬元易手，實用呎價約19,600元，新買家屬於用家，原業主於2017年8月以560萬元買入，持貨4年帳面獲利28萬元，單位僅升值5%，近平手離場。

●北角城市花園10座低層D室，實用面積約1,099方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1,560萬元承接，實用呎價約14,195元，屬市價，原業主早於1990年10月以189萬元購入上述單位自住，持貨31年帳面獲利1,371萬元，單位期內升值逾7倍。

●鰂魚涌太古城春櫻閣低層A室，實用面積約1,114方呎，套三房連工人房間隔，獲同區租客垂青，單位原叫價月租約44,000元，議價後以約41,000元月租市價承接，實用呎租約36.8元。

●鰂魚涌逸樺園1座中層A室，實用面積約821方呎，套三房連儲物室間隔，享海景，新近以40,000元獲承租，實用呎租約49元，上述為項目10月首宗租賃成交個案。

●西灣河嘉亨灣2座中高層A室，實用面積約662方呎，套三房間隔，望維港海景，近期以30,000元租出，實用呎租約45元，業主於2007年7月以約742.5萬元購入，屋苑10月錄2宗租賃成交，現時有約62個單位放租，月租最低叫價由16,000元起。

●筲箕灣廣場3座高層F室，實用面積約344方呎，兩房間隔，議價後以月租15,000元成交，實用呎租約43.6元，業主於今年6月份才以約650萬元購入，以目前租金計算，回報約2.8厘。

●柴灣杏花邨29座低層8室，實用面積約722方呎，套三房間隔，享海景，叫價1,230萬元，放盤約兩個月，減價62萬元，減幅5%，獲用家以1,168萬元承接，實用呎價約16,177元。

●小西灣藍灣半島7座中高層H室，實用面積約566方呎，套三房間隔，享山景，日前以25,000元獲承租，實用呎租約44元，業主於2021年4月以約950萬元購入，租金回報率約3.2厘，新租客為區內客，屋苑10月累錄4宗租賃成交，現時約有40個租盤，入場月租由兩房戶的18,500元起。

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九龍區

●長沙灣薈悅高層B室，實用面積約280方呎，開放式間隔，最初開價530萬元，現微減10萬元即獲承接，成交價520萬元，實用呎價約18,571元，原業主於2017年以480萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利40萬元。

●西南九龍浪澄灣5座中層C室，兩房間隔，望樓景，實用面積約564方呎，以約22,500元放租兩個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以20,500元租出，實用呎租約36.3元，新租客為外籍家庭客，睇樓1次即決定承租。

●大角咀形品．星寓中高層A室，實用面積約387方呎，一房間隔，吸引家庭客承接自用，單位原先放盤叫價約760萬元，商議後輕微調減10萬，至750萬元成交，減幅約1.3%，實用呎價約19,380元。

●大角咀利奧坊．曉岸2座中層H室，一房間隔，望樓景，實用面積約252方呎，以約15,000元放租1天，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價1,200元，以1.38萬元租出，實用呎租約54.8元。

●旺角奧城．西岸低層B室，望市景，一房間隔，實用面積約263方呎，以620萬元放盤11個月後，獲同區客接洽，議價後減價30萬元，以約590萬元成交，實用呎價約22,433元，低市價約3%，買家為單身一族，睇樓後即拍板入市。

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新界區

●東涌東環6B座高層1室，實用面積約484方呎，套兩房間隔，享園景，叫價748萬元，經議價後，共減38萬元或5%，以710萬元沽出，實用呎價約14,669元，新買家為同區上車客，原業主於2018年5月以678萬元買入，持貨3年帳面獲利32萬元或約5%。

●東涌居屋裕東苑B座高層16室，實用面積約639方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價510萬元，經議價後，共減41.2萬元或8%，以468.8萬元沽出，實用呎價約7,336元，新買家為家庭客，原業主則於1997年以約92萬元未補地價買入，帳面獲利376.8萬元，單位24年升值約4.1倍。

●青衣翠怡花園10座低層D室，實用面積約448方呎，兩房間隔，望市景，由9月初開始放盤，原先開價780萬元，經議價後減價70萬元或約9%，新近以710萬元成交，實用呎價約15,848元，而9月中旬屋苑同座中層D室以719萬元成交。

●屯門龍成花園1座中層A室，實用面積約473方呎，兩房間隔，區外首置客見同類型單位盤源不多，加上原業主計劃換樓，所以減價出貨，即場減價20萬元，上述買家決定即睇即買，以540萬購入自用，實用呎價約11,416元，稍低市場價。

●屯門叠茵庭9座低層F室，實用面積約383方呎，兩房間隔，同屋苑客因原租所無法續租，考慮到屋苑鄰近小朋友上學地點，方便往返，遂便決定以12,000元租入，實用呎租約31.3元。

●屯門居屋悅湖山莊8座低層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，區內客由於原居所空間不足，決定於同區另覓居所，為鄰近家人方便照應，加上業主有500元的議價空間，決定以11,500元承租上址，實用呎租約23.8元。

●天水圍慧景軒1座低層C室，實用面積約518方呎，兩房間隔，日前獲區內客承租，業主願意調整租金，累積減租1,200元，上述租客遂便決定即睇即租，以月租11,800元承租上址，實用呎租約22.8元。

●粉嶺碧湖花園3座中層F室，實用面積400方呎，兩房間隔，議價後以533.8萬元獲承接，實用呎價約13,345元，原業主則於2017年以408萬元購入，持貨4年帳面獲利125.8萬元，單位升值約30.8%。

●大埔太湖花園11座低層G室，實用面積約355平方呎，兩房間隔，望內園景，原先開價600萬元，放盤3個月，減價45萬元或7.5%，獲用家以555萬元承接，實用呎價約15,634元。

●沙田居屋愉翠苑F座低層1室，實用面積約510方呎，兩房間隔，放盤1個月，未補價第二市場原先叫價550萬元，減價20萬元，減幅3.6%，以530萬元沽出，實用呎價約10,392元。

●大圍盛世盛世3座北翼中層D室，實用面積約757方呎，套三房及儲物房間隔，議價後以1,442萬元易手，實用呎價約19,049元，原業主則於2011年以794萬元購入，持貨10年帳面獲利約648萬元，期內升值約81.6%。

●馬鞍山居屋錦豐苑F座中層14室，實用面積約436方呎，兩房間隔，享海景，放盤時叫價500萬元，放盤1個月，減價30萬元，減幅約6%，未補價第二市場以470萬元 沽出，實用呎價約10,780元。

●馬鞍山迎海．駿岸7座中層A室，實用面積約1,452方呎，四房連套房間隔，開價約2,980萬元，議價後以2,830萬元易手，實用呎價約19,490元，原業主於2018年以2,560萬元購入，持貨3年帳面獲利約270萬元離場，單位升值約10.5%。

●西貢逸瓏海匯1座低層E室成交，實用面積約545方呎，兩房連儲物室間隔，望山景及池景，原先叫價750萬元，終以745萬元易手，實用呎價約13,670元，原業主於2017年8月購入上址，當時作價782.8萬元，持貨4年帳面蝕37.8萬元，期內貶值約5%。

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