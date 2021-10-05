星凱‧堤岸一房入場費617.4萬　上水尚宜超額認購20倍

一手氣氛熾熱，大型焦點新盤開價搶客。沙田星凱‧堤岸公布首張價單，一房戶入場費617.4萬元。另一邊廂，將軍澳日出康城LP10推101伙新價單，周六(9日)發售183伙，至於上水尚宜繼續接受認購登記，超額認購逾20倍。

●星凱‧堤岸首批268伙 入場費617.4萬元

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸周二(5日)公布首張價單，涉及268伙，折實平均呎價18,888元，一房入場費617.4萬元。

中洲置業行政總裁陳志興以「深鐘興奮價」形容首批價錢，指短期內有機會加推，有一定加價空間。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，項目鄰近鐵路站，吸引用家及投資者，料首批定價較同區有5%至10%折讓，項目將提供網上及實體入票，收票時間再稍後公布，預計最快下周首輪銷售。

首張價單涉及268伙，整批單位價單市值約32.52億元，當中包括62伙一房單位、132伙兩房戶及74伙三房戶，扣除最高15%樓價折扣優惠，折實售價617.4萬元至2,039.4萬元，折實呎價15,790元至21,954元，折實平均呎價18,888元。

入場單位為第1座6樓F室，實用面積331方呎，屬一房間隔，折實售價617.4萬元，折實平均呎價18,653元。呎價最平單位為第1座6樓H室，實用面積568方呎，折實售價896.9萬元，折實平均呎價15,790元。

陳氏續指，香港各大銀行支持項目，開價後會交樓價資料予銀行，短期內會公布按揭計劃細節，他又預料第四季有供應逾千伙的新盤項目準備推出，估計今年樓價升幅為5%至8%。

●上水尚宜公布銷售安排 擬周六開售30伙

大鴻輝興業的上水單幢新盤尚宜公布銷售安排，落實周六(9日)上午9時全數發售30個單位，預留最多3個單位供優先內部認購，項目將於周四(7日)下午3時截止認購登記。

大鴻輝集團執行董事曹展康表示，項目五日累收約650票，超額認購逾20倍。

項目上周公布價單，涵蓋開放式至一房戶，實用面積138至259方呎，折實售價由242.88萬至512.42萬元，折實呎價15,986至20,750元，折實平均呎價約18,454元。其中入場價最低單位為2樓E室，實用面積138方呎，開放式間隔，扣除最高12%折扣優惠，折實呎價17,600元。

●LP10再推101伙新價單 周六合共發售183伙

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10周二(5日)公布新價單，推出101伙，發展商同日上載銷售安排第5號，於周六(9日)發售183伙。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，項目今年進行了四輪銷售，至今已累售678伙，佔整個期數單位七成半，套現逾76億港元。是次加推價單第6號涉及101個單位 ，實用面積由447至1,526方呎不等，戶型涵蓋兩房至四房單位，扣減最高20.5%折扣優惠後，折實售價由823.2萬元至2,879.6萬元，折實呎價約17,211元至20,855元。

許氏續指，周六(9日)將以價單形式發售158伙，實用面積由447方呎至1,526方呎，戶型涵蓋21個兩房單位、104個三房單位，以及33個四房單位，以招標形式出售25伙海景四房兩套及工作間連洗手間單位，實用面積1,203方呎至1,523方呎。

●KOKO RESERVE與中銀香港合作 買家可獲6888元回贈

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO RESERVE於周日(10日)分別推出招標28伙，而項目1期KOKO HILLS亦同日開售100伙。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO RESERVE為集團首個推出綠色按揭計劃的項目，未來會繼續為所有項目爭取「綠建環評」金級或以上認證，並為準買家提供綠色按揭產品。

會德豐地產總經理(市務)陳惠慈指，項目展銷廳對外開放約一星期，累錄逾3,000人次到場參觀，其中項目的三房及四房單位獲最多參觀人士查詢，反映換樓家庭客需求湧現。

●美聯：星凱‧堤岸具吸引力 料10月一手成交逾2000宗

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，市場焦點大盤沙田星凱‧堤岸公布首張價單，首批單位折實呎價逾1.57萬元起，平均呎價則約1.88萬元，與同區二手及新盤貨尾有折讓，相信對用家及投資者而言極具吸引力。受大型新盤即將開賣帶動，預計10月份一手成交趨活躍，錄得超過2,000宗成交。

布氏續指，同區大型二手屋苑御龍山，現時成交呎價近2萬元，而早前推出的大圍站上蓋柏傲莊III，第三批推出的單位呎價亦逾2.4萬元，與星凱‧堤岸首批單位折實平均呎價約1.88萬元，有近1成至2成折讓，加上項目毗連港鐵站，交通便捷，相當具吸引力。相信用家及投資者入票情況踴躍，其中用家比例料佔近6成，當中不乏區內換樓客。此外，預計項目入伙後，呎租可達45元水平，回報率近3厘。

他表示，10月份有大型新盤開售，一手成交料趨蜴旺，全月料錄逾2,000伙。至於二手方面，期望明日公布新一份施政報告後，樓市政策方向更趨明朗，用家觀望情緒得以紓緩，帶動成交量回升至約4,500宗水平。

●中原：星凱‧堤岸較今年同區新盤有約15%折讓

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期樓市焦點集中一手市場，沙田星凱‧堤岸首張價單開價貼市，較今年大圍區新盤有約15%折讓，亦較同區二手樓盤御龍山有約一成折讓，項目鄰近港鐵站，相信大受上車客歡迎，預計發展商加推時，提價約3至5%亦可被市場接受。

他又指，預計新一份施政報告樓市層面會主力增加供應，亦會重點增加資助房屋，但很大機會不加辣或減辣，對樓市長遠健康發展有一定幫助，相信短期內樓價仍會平穩發展，故近日發展商亦把握機會推盤。9月份一手成交錄超過1,700宗，比8月份升約4成，料10月份一手交投旺勢將持續，預計可錄約2,000宗交投。

●元朗珀爵售出11號洋房成交價2842萬元

洋房新盤錄得成交，據一手銷售資訊網資料，元朗珀爵售出11號洋房，實用面積2,033方呎，連421方呎天台、210方呎平台及223方呎花園，成交價2,842.13萬元，呎價約13,980元。