用新iPhone發帖文！花樣年違約日　老闆做了兩件事

《黑暗對峙》的背景設定在1940年第二次世界大戰期間，西歐各國在納粹德國進攻下淪陷，英國孤立無援下，剛上任的英國首相邱吉爾面臨着兩難的抉擇，他必須在與納粹德國求和或率領英國力抗德國之間做出選擇。曾分享的電影海報是邱吉爾生前經常示人的「三件頭」西裝。

網民留言兩極，一些人為曾打氣，獲她本尊親自鳴謝，也有人「踩場」說「趕緊還債啊，還擱這發微博呢」。亦有網民留言稱，「可别來一次敦刻爾克大撤退（英軍大撤退），（房子）按約十月下旬這就要交付了，你一撤，我人就麻了」，她則回覆道「不會」。

曾寶寶甚為低調，但她伯父就是前國家副主席曾慶紅。因此有人乘機在她向網民致謝的帖子下追問她「伯伯可還好」。