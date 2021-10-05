【產經評論】超級通脹殺埋身　中美破冰方解困

近日天氣炎熱，一點秋意也沒有，猶如全球正值水深火熱的「多事之秋」。中國一招限電令，讓全球供應鏈陷斷供危機，激化通脹壓力。打這張「通脹牌」，中國經濟固然當災，惟美國更被殺個措手不及。聯儲局立場偏「鷹」，美債息向上，加上美國債務上限談判尚不明朗，美元升勢加速，債務違約壓力大增，資產泡沫已屆爆破邊緣，正醞釀一場完美風暴！所謂「一念天堂，一念地獄」，要避免兩敗俱傷，兩強當暫且放下歧見，謀求合作，共同化解危機，避免讓一場超級金融風暴摧毀全球經濟復甦基礎，換來長期滯脹，這樣的攬炒局面真的樂見嗎？

自上季以來，物價升勢明顯，可不論是歐洲抑或美國，皆在強調僅屬短暫現象，不急於「收水」，其實心底裏是憂慮過早「收水」會影響經濟復甦步伐，令眾多刺激措施效用大打折扣，賭的是今季消費旺季能有好表現，以推動經濟增長，那有序的通脹便變得不太可怕，央行也可順理成章、按部就班部署「收水」。

可這個如意算盤，已被中國有意無意間打破了！事緣中國加強「能耗雙控」，且近兩周煤價急升，加上諸如煤產地山西連場暴雨的天災，影響煤炭供應，發電企業為免做蝕本生意，索性停機不幹，導致眾多地區要實施限電令，製造業生產受阻，出口貨物供應大減。內地企業盈利固然受打擊，民生亦諸多不便，整體經濟增長放緩更是大概率的事。然而，中國的供應短缺風險外溢，已打擊全球供應鏈，歐、美期望的聖誕旺季，好可能出現「缺貨」危機，那即使錢再多，又如何促進消費，惠及經濟？更意想不到的是，中國缺電會掀出一場全球能源危機，歐美天然氣價格急升、印度及巴西也在鬧缺電，而近日石油輸出國組織趁火打劫，維持油產量不變，變相為國際油價升勢助攻。全球供應鏈斷裂與通脹危機持續鬧大，勢將拖累全球經濟今年「衰收尾」，並禍延明年，難怪在占星界爆紅的「印度神童」阿南德強調明年4月才是最崩潰時期！

全球經濟前景陰霾滿布，物價上升令企業成本增加，民眾購買力變相打折，消費意欲必然不如預期。更糟糕的是，本來歐美央行圖以「拖」字訣應對通脹，如今卻好可能要被迫提速加息。美元偏強，債息上升，美國科技股已首當其衝，若眼前這輪美企業績期表現令市場失望，美股大冧市絕非天方夜譚！所以說，這張「通脹牌」，對美國而言，是頗要命的！

刻下全球疫情尚未完全退卻，美國貨幣政策可能加快收緊，以及中國經濟增長放緩下，資金正加緊逃離新興市場。數據顯示，上周新興市場債券基金淨流出創今年3月以來最大單周新高，正響起警號。放在眼前的局面是，這場危機演變下去，破壞力比去年3月的極端金融動盪還要大，皆因今時今日供需失衡，通脹「利刃」當前，無限量寬這招又走到盡頭，債務危機去到「紙包不住火」的地步。

當下最重要的是中美發揮2008年金融海嘯後共同救市的精神，目前正考驗各領導人的智慧，年底前中美關係會否破冰，且拭目以待！