東方日報B1：內房債彈頻爆　花樣年違約　掀拋售潮

主打豪宅市場、仍在停牌的花樣年承認，其流動性出現階段性緊張，乃受疫情反覆、行業政策及宏觀經濟等多重因素影響，惟強調目前公司營運秩序正常，各項工作均在有序開展中。

該企董事會及管理層已在評估相關事件對公司財務及經營狀況的影響，並在地方政府、金融機構、財務顧問等多方支持下成立應急小組，正在制訂風險化解方案，以期望盡快化解階段性困境。不過，標普及穆迪分別把花樣年評級劈至「SD」(選擇性違約)及「Ca」，穆迪並把該企高級無擔保評級降至最低級別的「C」。

內地針對房企財務指標設「三道紅線」後，房企為了積極管理債務，投資步伐明顯放緩。富瑞指，內地於22個城市的第二批集中土地拍賣活動接近完成，但20強頭部房企參與度降低之餘，整體流拍率由首批平均約2%，激增至逾30%。

另方面，外媒引述南韓執政黨民主黨議員金成柱表示，南韓公共養老基金國民年金公團(NPS)因投資恒大股票或錄虧損350萬美元，此乃他根據NPS提供的數據得出的估值。NPS是南韓規模最大的養老基金，管理資產規模約為7,730億美元。