美股道指反彈311點　納指升逾1%

美國股市經歷周一(4日)急跌後，周二(5日)有所反彈。道指收報34,314點，升311點或0.92%；標指收報4,345點，升45點或1.05%；納指收報14,433點，升178點或1.25%。

市場繼續關注美國債務危機，美財長耶倫警告稱，若美國債務違約，將引發另一場「大蕭條」。美國總統拜登於周一再次抨擊共和黨反對提高債務上限的行為，稱其「虛偽、危險和可恥」；拜登亦承認，無法保證於最後期限提高債務上限。

科技股是上個月表現最差的板塊，因為債息飆升導致投資者從高價值股票中輪動，因為利率上升會使他們未來的利潤看起來不那麼有吸引力。隨着聯儲局在9月表示將很快開始縮減每月債券購買量，美國10年期國債孳息率在上周觸及1.56%的高位後，周二徘徊1.5%。

個股方面，百事可樂股價升0.59%，公司公布的第三季度營收勝預期，錄201.9億美元，第三季度每股盈利1.6美元。百事亦上調2021年全年營收增速至8%，此前預期為6%；每股收益增速保持不變。

外媒報道，通用汽車將重新制定收入增長計劃，其股價收升0.7%。

Facebook股價反彈2.06%，隔夜收跌4.89%，早前該公司多款軟件服務出現故障，惟稱沒有證據表明用戶數據遭洩露。