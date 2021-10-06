逝世十周年：Apple教主如何用一個口號顛覆世界？

周二(10月5日)是蘋果公司(Apple Inc.)聯合創始人喬布斯(Steve Jobs)逝世十周年。蘋果公司由20多年前瀕臨破產，直到喬布斯回歸掌舵後開發了多個劃時代的產品，令公司一度成為全球最高市值企業。

綜合外媒報道，於1996年底，蘋果公司的市值只有不到30億美元，但自1997年公司請回喬布斯掌權之後，他提出「Think Different」(不同凡想)的廣告口號，並設計了多個顛覆性的產品，帶領公司業務出現轉機。

於2007年，喬布斯發表了第一代iPhone手機，改變了人類與科技互動的方式，當時Apple的市值已經超過700億美元。不過，喬布斯於2011年10月5日去世，享年56歲，而在他領導下，蘋果公司的市值超過3,000億美元，較1996年累計錄得百倍升幅。

隨着「Apple教主」離開，公司行政總裁由庫克(Tim Cook)接任。庫克整頓了蘋果的產品供應鏈，重用中國代工廠，為蘋果公司打造龐大事業規模，促使公司在2018年8月成為全球首家市值突破1萬億美元的科技公司。截至周二，其市值已升至2.3萬億美元。

蘋果公司於周二特意在其官網推出影片，以紀念這位科技界的傳奇人物。影片細數了喬布斯在蘋果公司的經典時刻，包括發布iPod、iPhone，從牛皮紙袋拿出MacBook Air等等歷史性畫面，讓大家緬懷這位傳奇。