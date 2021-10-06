陳錦興：同程藝龍受惠內地旅遊業復甦

同程藝龍的線上平台提供逾8,700條國內航線、逾2.2百萬家酒店及非標住宿選擇、約390,000條汽車線路、逾700條渡輪線路，以及約8,000個國內旅遊景點門票服務。第二季推出多個創新營銷活動，如「機票盲盒」帶動業務增長，反映其業務執行能力強。

此外，同程藝龍第二季業績加快增長，收入增加78%至21.4億元人民幣(下同)，經調整EBITDA按年增長98%至5.3億，利潤率擴闊至24.8%。平均月活躍用戶及付費用戶分別為2.78億元及3,300萬元，反映商務旅行、長途及短途休閒旅行的需求，旅遊市場於第二季顯著復甦。

雖然內地早前個別省份出現疫情，影響出行，惟當地疫情亦很快受到控制。十一長假的省內及跨省旅遊亦不是預期中的差。整體上，內地的國內遊仍在復甦，同程藝龍是主要受惠者，料增長動力可保持。建議18.5港元吸納，上望阻力位21元，止蝕可定於支持位17.8元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)