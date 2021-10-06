陳樂怡：港股利淡因素多　中美關係再成焦點

美債息衝高，外圍市況波動，中美關係再成焦點。油價及天然氣價格持續攀升，將會加重通脹壓力，關注美國聯儲局會否提前加息。投資者宜留意周五公布的9月非農就業數據，可確立11月宣布縮減買債的預期。此外，中國限電限產短線繼續困擾經濟前景，內房流動性問題尚未解決。大市利淡因素眾多，恒指周二曾失今年9月低位23,771點，料會再試低位，關鍵水平為2020年9月的23,124點。

預計通脹主題為短線市場焦點。以沙特和俄羅斯為首的OPEC+產油國聯盟稱11月將按原計劃每月增產40萬桶/日，即不會超量增產來緩解供應緊張問題。WTI及布蘭特油價進一步向上，分別刷新7年及3年高位。由於踏入供暖季，天然氣價格升勢未止，部分需求將會轉移至原油，而產油國無意額外增產，預計短線油價維持堅挺，利好三桶油表現。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡

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