陳樂怡：港股利淡因素多 中美關係再成焦點
2021年10月06日 07:30
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美債息衝高，外圍市況波動，中美關係再成焦點。油價及天然氣價格持續攀升，將會加重通脹壓力，關注美國聯儲局會否提前加息。投資者宜留意周五公布的9月非農就業數據，可確立11月宣布縮減買債的預期。此外，中國限電限產短線繼續困擾經濟前景，內房流動性問題尚未解決。大市利淡因素眾多，恒指周二曾失今年9月低位23,771點，料會再試低位，關鍵水平為2020年9月的23,124點。
美國默克公司宣布臨床實驗證實，其研發的口服新藥「Molnupiravir」能夠大幅降低新冠患者的重症住院或死亡風險，兩星期內將會在美國申請緊急使用授權。市場憂慮隨着口服藥面世，疫苗需求將會大幅下降，疫苗股以至整體醫療板塊均下挫。無疑疫苗股面對業內競爭加劇的挑戰，同時資金對於疫情受惠主題的熱情減退，股價動力不能與疫情初期比擬。但藥物治療及預防需雙管齊下，疫苗股未至於無法生存。其他醫療板塊陪跌，亦有錯殺之嫌。其中，藥明生物(02269)周一跌幅明顯，但公司非新冠肺炎項目訂單充足，客戶開拓進展理想，宜趁低吸納。
預計通脹主題為短線市場焦點。以沙特和俄羅斯為首的OPEC+產油國聯盟稱11月將按原計劃每月增產40萬桶/日，即不會超量增產來緩解供應緊張問題。WTI及布蘭特油價進一步向上，分別刷新7年及3年高位。由於踏入供暖季，天然氣價格升勢未止，部分需求將會轉移至原油，而產油國無意額外增產，預計短線油價維持堅挺，利好三桶油表現。
個股方面，海爾智家(06690)在國內冰箱、洗衣機市場坐擁龍頭地位，旗下高端品牌卡薩帝表現出眾，上半年中國市場收入按年大增74%。隨着收入貢獻加大，有利推升毛利率，抵銷短期原料價格壓力。海爾上半年毛利率不跌反升，表現勝於同業。而且，公司海外拓展步伐理想，市佔率獲得提升。未來營運效率仍有提升空間，支持利潤增長加快。21財年預測市盈率為14倍，估值合理。向上阻力位為32元，支持位為25元。
信達國際研究部助理經理 陳樂怡
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