道指漲311點　比特幣升破5.1萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報93.98；港匯見7.7849；離岸人民幣(CNH)報6.4459；美元兌日圓處111.49；歐元企1.1594，英鎊報1.3626。金價報1,759.83美元。布油報82.59美元，紐油處79.06美元。比特幣升至5.16萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水90點。

●道指收報34,314點，升311點或0.92%；標指收報4,345點，升45點或1.05%；納指收報14,433點，升178點或1.25%。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報24,287點，升182點或0.75%。

●即月恒生指數夜期收報24,276點，升218點，高水172點，成交12,755張。

●譚仔國際超額認購約28倍，每股定價3.33元。

●歐洲央行行長拉加德周二(5日)預測，今年歐元區經濟有望恢復到新冠肺炎疫情前的水平，但強調要安全地擺脫危機仍然存在挑戰。

●外國傳媒報道，索羅斯基金管理公司的首席投資官Dawn Fitzpatrick表示，該公司目前的投資避開中國。她說：「我們現在沒有把錢投到中國。」她又指投資者投資在美上市中資股要「非常小心」。

●外媒周二(5日)引述白宮首席副新聞秘書Karine Jean-Pierre指出，美國總統拜登對鮑威爾充滿信心，並依賴鮑威爾來維持聯儲局完整性的責任。

●外媒報道，有用戶反映社交平台Twitter於美國時間周二(5日)曾出現故障。Twitter股價周二收報59.86美元，升2.49%。

●紐約11月期油收報每桶78.93美元，升1.31美元或1.69%，接近2014年的高位；布蘭特12月期油收報每桶82.56美元，升1.3美元或1.6%，創3年高位。

●紐約12月期金收報每安士1,760.9美元，跌0.4%。

●英國富時100指數收報7,077點，升66點或0.94%；法國CAC指數收報6,576點，升98點或1.52%；德國DAX指數收報15,194點，升157點或1.05%。

●美國9月ISM服務業PMI報61.9，好過市場預期的59.9，續處於擴張區間。