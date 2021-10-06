鄭勤龍：大市若反彈宜見好就收

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天山遯》變《風山漸》之中。在易經中，「山」是與「天」最接近的自然界物象，然而無論「山」再高，仍難與天比高，始終會有個極限，所以若將「山」的意象融於股市的預測上，便可引伸為反彈遇阻力。

承接上周預示恒指在短期內的走勢或會甚為波動，不過最終可能還是上落格局居多的《風天小畜》變《地澤臨》卦，恒指上周三(29日)在24,276點開市，當日指數最高曾見24,694點，隨後大市連日回吐至昨日才見反彈，最低曾見23,681點，昨日大市最終升了67點，收報24,104點，可說已應驗了有利大市築底回穩的「小畜」卦和引伸為根基不穩，大市在建立上升趨勢之前或仍需要一些時間消化的「臨」卦卦象。

「遯」卦有明哲保身之意，《遯‧九四》曰: 「好遯，君子吉，小人否。」大意是指，小人由於無法抵抗誘惑，不能像君子般，灑脫回家避風頭，所以容易錯失隱退的良機。

「漸」卦的本意為循序漸進的意思，「漸」卦的經文是在講述鴻鳥的飛行故事。鴻是一種體形寵大的水鳥，不能一口氣飛得很遠，所以每當鴻鳥要飛往很遙遠的地方時，都會一邊飛行一邊尋找歇息地，引伸為「止而進」。

因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為見好即收之意。

玄學金融家 鄭勤龍