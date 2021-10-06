惠理基金：內地年輕人撐起金飾消費

美國聯儲局在9月議息會議後仍未宣布退市時間表，主席鮑威爾只表示會在適當時候才宣布，當局同時大幅調升今年的通脹目標，由3.4%調升至4.2%。在未有退市時間表及通脹預期升溫下，相信對金價後市提供有力支撐。

目前金融市場已消化聯儲局未來會收緊貨幣政策的消息，故當正式宣布退市時，估計對金價的影響有限，相信也是局方希望達到淡化收緊政策之目的，來降低金市及環球資產市場的衝擊。

世界黃金協會在一份報告中指，在踏入第四季前的9月，投資者往往認為是入市良機。協會並說明背後有兩個主要因素所支持。首先，10月中至11月中為印度的假期及舉行婚禮的旺季，故在這段期間，印度對用作送禮的金飾需求特別強勁。其次，協會認為暑假期間金融市場較為平靜，成交量偏低，但暑假過後，全球投資活動又再活躍起來，因此協會認為投資者經常把9月作為買入黃金的好時機。

在金飾市場方面，世界黃金協會在上月中發表了最新報告，指2021年上半年的內地金飾需求，較去年上半年顯著上升，數量增長達338噸或1.22倍。目前情況已恢復疫情爆發前的水平，亦即是2010至2019年的10年平均值，反映內地消費者和印度消費者一樣，長遠對金飾甚至實金的需求繼續增加。原因主要是黃金類產品在內地珠寶市場佔據着主導地位，以及懷舊和復古的金飾珠寶受到熱捧，而且內地年輕消費者亦願意增加在金飾珠寶上的消費。

根據協會所做的一份問卷調查顯示，內地25歲或以下的消費者，在今年所購買的金飾珠寶比起2019年顯著增加，有35%的內地珠寶零售商指出，來自26至40歲的年輕消費族群有明顯上升趨勢，反映內地對金飾及實金的消費正有年輕化的趨勢。

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