龔成：唔想再做Loser？參考成功人士不會做的10件事...

若你有閱讀成功人士的傳記，都會發現他們有很多共通點，這可說成功人士的特質，而值得留意的是，成功人士與普通人的距離，其實並不是很大。

成功人士比一般人更能把握機會，擁有更強的執行力，以及不輕言放棄，在一點一滴累積的情況下，就成了別人眼中的成功人士，其實這只不過是不斷努力的結果。而今天，想談談成功人士不會做的事。

1. 不會輕言放棄

成功人士並不是做誇張的事，而是將事情堅持，無論這是一件普通的事，還是困難的事。一般人不成功，不是能力有問題，而是太輕言放棄，他們面對一兩個困難就認為事情不可能，但事實是，要成功就一定會遇到困難，但一般人卻在「必經之路」中放棄，這就是成功人士與一般人最大的分別。

2. 不安於現狀

一般人當過著穩定的生活，就會進入安於現狀的狀態，但成功人士不會這樣，就算生活已不錯，他們亦不會讓自己「只是如此」。首先，他們明白不進則退，任何時候都要自己與世界聯繫，這樣才不會被淘汰。另外，他們本身就喜歡進步，他們會因自己不斷變強而滿足，這就是他們比別人強的原因。

3. 不拖延

成功人士與一般人每天都是有24小時，他做的事往往是一般人的多倍，其中一個因素就是他們絕不拖延，他們想做就做。一般人有千百個念頭，但當中全都只想不做，就算是要做的事，他們都能找到藉口給自己，對自己說不必現在做，但最後卻是沒有做。成功人士卻不會拖延，就算某事較困難，但知道自己必需做，那他們也要自己做，而做的時間就是立刻做。

4. 不找藉口

成功人士無論甚麼事情都不找藉口，要負責的就會負責，若果某事情是自己做錯，他不會找藉口，不會說這是別人的責任，不會說這是由於某些外在環境不利，而造成這結果，而成功人士會承認責任，因此會檢討自己，令自己進步。另外，在面對困難時，他同一般人一樣會恐懼，但他不會找藉口，不會給自己退縮的理由，他會勇往直前。漸漸地，他習慣了面對困難，而找藉口的人，卻不斷逃避困難，不求進步。

5. 不浪費時間

大家都知時間寶貴，但一般人卻不自覺地浪費時間，例如做無意義的事情，放太多時間在娛樂方面。成功人士都會有平衡生活，但大部分的時間都會放在有意義的事情上，他們不喜歡浪費時間。當一年過去，成功人士回望時也會覺得自己做了很多事情，這一年沒有白過，而有些人當他回望這年時，發覺自己甚麼都沒有做到。

6. 不向現實低頭

成功人士其中一項與人不同的地方，就是不向現實低頭。雖然我們每個人都有夢想，但現實給我們各種考驗，於是令大多數人認為，夢想與現實有一段距離，連續多次挫敗後，大部人選擇認命，選擇向現實低頭。至於成功人士，同樣面對現實，同樣面對挫敗，但他會在挫敗後站起來，再一次向現實挑戰，絕不向現實低頭。

7. 不會有限制思維

大部人之所以成為普通人，其中一個原因是限制思維，他們被社會、家人、朋友、規則、傳統及觀念所限，以至他們放棄了做自己，而行一條與別人一樣的路。他們原本都有自己想行的路，但在限制思維下，變成了想都不敢想。亦由於這思維，令他們不敢作大嘗試、大挑戰，以為自己只會這樣，無想過自己都可以做到。但成功人士給我們知道，他們能力不是很強，但他們肯做肯試，漸漸就行出一條成功路。

8. 不會感情用事

成功人士能做出理性的決定，他們不會感情用事，他們知道怎樣做對自己、對事情最有利。假設投資了幾年時間去某企業裏，但這刻該企業已證實失敗，沒有價值，若不斷計較之前付出多少，而不肯將該企業結業，就是感情用事，而成功人士就能在這刻理性將企業結束。除了對企業外，對人、對事情都是一樣，以大局行先，不感情用事。

9. 不會看不起人

大部分成功人士都有很好的交際手腕，有很多朋友，而真正的成功人士，不會因為別人的身份，而不與他交往的。因為他們有相當的見識，明白世界很大，明白自己其實很渺少，所以他們絕不會看不起人，因每個有有不同的強項，總有值得學習的地方。而他們這種與人相處的胸襟，正是助他們成功的因素之一。

10. 不會說自己做不到

成功人士有一份自信，認為自己可以完成很多事情，其實他們不是自大，他們是知道人類的能力可以很大，其實不少事情是很多人都可以做到，只是大部分人，在事情未開始或做到一半途困難時，就會說自己做不到。

成功人士面對困難，面對自己好像好不做的環境時，也會對自己說「我做得到」，正正是這種相信自己、這種堅持的心態，做就他們獲得一次又一次的成功。

這就是成功人士不會做的10件事，說難不難，說易不易，但只要我們堅持學習成功人士，學他們所做的，不做他們不做的，相信成功已經來臨。

龔成

(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)