產經專題：疫下5趨勢　反轉環球產業

在新冠肺炎疫情期間，人們的生活及工作模式都出現了轉變。

雖然變種病毒未完全受控，但隨着疫苗推出，感染人數及死亡率均有下降迹象。疫情期間流行的行業和趨勢，如外賣速遞、網購風潮，在疫情過後又能否持續下去，成為不可逆轉的趨勢？

從去年疫情爆發開始，帶動在家工作的流行，更帶來創新的通訊工具，令商務旅行或成為歷史。

根據全球商務旅行協會預測，到2024年，企業出差加旅行支出或由2019年疫情前的高峰1.43萬億美元，跌至1.24萬億美元(約9.6萬億港元)。

有外媒對美國、歐洲及亞洲45間大型企業進行調查，超過80%企業計劃疫後減少出差開支。多數削減差旅預算的受訪者估計，將減少20至40%，其中約2/3計劃同時削減內部和外部面對面會議開支，主因網絡軟件易用，既可節省成本，亦可減少碳排放。

不同企業、銀行、諮詢公司甚至政府部門，於疫情期間削減了數以十億美元計的差旅預算，而其所受到的影響卻有限，將令其難以回到過去。

畢馬威全球旅遊與休閒主管Will Hawkley稱，「商務旅行永遠不會回到2019年的水平。企業會考慮它們的利潤、環保承諾，以及員工對靈活辦公方式的要求，並思考為甚麼要重拾以前的做法？」

商務旅遊模式轉變，將進一步衝擊本已在疫情中受創的航空及酒店業。摩根士丹利研究顯示，到2022年，隨着27%差旅被網絡會議取代，約2/3來自商旅客戶的酒店業收入將最多跌18%。

據國際航空運輸協會(IATA)指，全球最大的航空公司在2020年累計虧損1,260億美元，最新預測今年勢將再虧蝕518億美元。疫情推翻數十年來的旅行熱潮，令航空公司嚴重虧損且債務纍纍。

疫情下大家足不出戶，「懶人經濟」發展迅速，導致全球外賣市場的需求飆升。根據中國飯店協會與阿里新服務研究中心發表的報告指出，中國網上外賣市場去年規模為6,646.2億元人民幣，按年增長15%，佔整體餐飲行業比重提升至16.8%，用戶規模按年增長7.8%至4.56億人。

據外媒統計，在新冠肺炎爆發前的2019年，以中國的網上外賣市場佔整體62%最多，相當於310億美元(約2,418億港元)，疫情進一步讓外賣服務加速滲透至中低線城市。

美國消費者的外賣消費頻率和普及程度都不及中國，據LEK Consulting預測，2019年美國外賣市場的價值為530億美元(約4,134億港元)，料到2023年將增至約880億美元(約6,864億港元)。

抗疫期間，大家因擔心受感染，加上社會實施嚴謹的社交距離措施，所以都盡量減少出外購物，傳統門市也因而面對前所未有的困境。現時不少消費者已移師至網上渠道購買必需品及服務，很多人更已習慣上網訂購產品及使用外賣服務。

PayPal發表的「2021年無國界商務報告」指，在全球13個主要市場研究發現，網上零售銷售額由2019年的3.35萬億美元(約26萬億港元)，急增至去年的4.28萬億美元(約33萬億港元)，一年間增長超過27%。

消費者行為顯示，網上購物勢將在全球持續錄得強勁增長，其中逾85%受訪網購消費者表示，其消費水平與去年相比會維持不變或有所增加。

電商趨勢亦同時推動電子支付和金融科技的廣泛應用。畢馬威數位創新服務營運長賴偉晏稱，擁有強大金融科技產品的電商平台，在亞太地區非常熱門，當地很多公司都在努力擴大企業的廣度、覆蓋面和市佔率。

早在疫情前中美角力下，「去全球化」已成大勢所趨；及至疫情期間美國總統拜登上場後，美國繼續推動供應鏈「去中國化」，鼓勵美國製造，迫使美企在中國撤出生產線，到越南、台灣及南韓等地設廠，甚至邀請這些地方的產業赴美生產。

然而，面對疫情持續反覆，變種病毒令印尼、東南亞諸國的生產和物流運輸大受影響，全球供應鏈「去中國化」亦遇挫。

與此同時，全球正面對「五缺」：缺原材料、缺貨櫃、缺勞工、缺晶片、缺疫苗，若情況持續，製造業將不得不改革供應鏈，並加強機器生產線和本地化，以周邊地區供應代替，減少跨境運輸及進口，變相將加速「去全球化」，疫情後「去全球化」趨勢可能全面凸顯。

由於有更多通訊軟件的出現，視像會議和共同工作模式可於網上進行，很多企業在疫情間發現員工長期在家工作可行，美國有很多公司已開始研究疫情結束後員工的工作模式，務求將在家工作的趨勢延續下去。

一些硅谷的科技公司將繼續容許員工長期在家遙距工作，有大型科企宣布將重返辦公室工作的日期延長至明年1月等，並開放員工選擇，是否在疫情後繼續維持在家工作。

不過，該企最近就推出新的工資計算方式，若員工選擇轉為永久在家工作，公司將根據員工日常工作地點計算獲得多少工資。另外。與這些科網巨頭不同，中小型公司則表示將在後疫情時代全面支援員工遙距工作，且不會減薪。

同時，部分公司如美國科技巨頭Cisco或採用混合工作模式，即對員工回到公司工作的頻率沒有規定，為企業帶來更大靈活性。