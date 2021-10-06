香港9月PMI降至51.7　企業成本高漲擠壓盈利

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，9月份香港採購經理指數(PMI)，由8月份的53.3跌至51.7，顯示香港私營經濟的景氣度連續8個月好轉，惟增長率較8月放緩。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，最新的數據顯示，私營企業受惠於疫情回穩，其訂單量與業務量取得穩步增長，進而鞏固了經營信心與採購活動。然而，業者繼續憂慮疫情牽動的不確定因素，而外貿訂單則顯然仍受拖累。

他續稱，在投入品供不應求、海外續受疫情干擾的情況下，企業須承擔不斷高漲的成本，因此供應鏈失衡仍是一大主題。雖然企業持續向客戶轉嫁成本負擔，但整體投入價格的通脹率依然高於產出售價的升幅，反映盈利空間備受擠壓。

報告指出，疫情趨穩惠及營商環境，帶動9月份訂單需求與產量，而消費券計劃對刺激市道有正面效應。

然而，9月份的外貿需求依然疲弱。計及內地訂單的出口業務，至今已連跌第4個月，而9月份跌速亦較上月加快。受訪業者指，海外貿易夥伴續受疫情困擾，因此縮減了貨單。

面對整體需求回暖、外貿訂單卻續跌的情況，企業9月的營商信心走軟。不少企業憧憬，當疫情受控，經濟隨即好轉，但許多不確定因素，包括外國經濟體的影響等，幾乎抵銷了整體的樂觀情緒。

企業在9月更積極採購，活躍程度乃2017年11月以來最高，促使採購庫存水平亦以同樣步伐攀升。

反觀就業水平在9月份大致持平。調查顯示，企業因應訂單增長，有意吸納人手，但並不總有合適人選候聘。

受訪業者又指，供應商由於貨源短缺、疫情干擾，因此繼續推延付貨，而目前的表現倒退周期已踏入第5個月。供應商延長供貨時間，加上人力資源有限，導致企業9月份積壓業務。

上月價格壓力加劇。採購價格持續攀升、薪資向上調整，將整體投入成本的通脹率飆升至接近10年高位。原材料與運輸成本續揚，推高了9月的採購價格。為轉嫁成本升幅，私營企業繼續調高銷售價格，且整體調高幅度明顯。