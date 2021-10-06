新西蘭加息0.25厘　為7年來首次

新西蘭聯儲銀行(新西蘭央行)宣布，將基準利率由0.25厘上調至0.5厘，符合預期，且為7年以來首次加息。

新西蘭央行會議記錄指出，疫情限制措施嚴重影響了奧克蘭的一些企業，但並未實質性改變通脹和就業的中期前景，將密切關注經濟如何適應疫情帶來的持續破壞，預計將進一步取消刺激措施，以保持中期物價穩定及可持續的就業最大化，而未來的行動將取決於通脹及就業的中期前景。

央行又指，產能壓力在經濟中依然明顯，並可能導致通脹。初步數據顯示，在最近的封鎖期間，商業和消費者信心仍強勁，料總體消費物價指數(CPI)短期內將上升4%以上，在中期內通脹率將回到2%的中間值。至於目前的樓價水平是不可持續，在中期內，預計有許多因素將限制房價。

野村證券分析師Rob Subbaraman稱，新西蘭聯儲的聲明清楚表明加息周期的開始，而不僅是一次性加息，這與全球形勢一致。

另一名經濟分析師Enda Curran則認為，除了通脹，對金融穩定的擔憂是新西蘭聯儲採取加息的另一個原因。至於住房政策，新西蘭聯儲不以房價為目標，可以在冷卻需求方面發揮作用。