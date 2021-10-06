港股倒跌再失兩萬四關 美團挫逾2% 三桶油續揚

港股又再高開低走，恒生指數倒跌超過200點，至23,800點水平。國企指數跌過百點；科技指數跌60點，主板成交250億港元，港股通暫停。

大型科網股回落拖低大市，美團倒跌2.3%；小米集團跌1.9%；騰訊跌0.6%；阿里巴巴升幅收窄至0.7%。

金融股亦普遍受壓，招商銀行跌逾2%；中國平安、建設銀行及香港交易所跌逾1%；友邦保險及工商銀行跌0.7%。滙豐控股逆市升2.2%。

石油股繼續跟隨油價向上，中國石油飆4%，是表現最佳藍籌；中國海洋石油及中國石化升1.5%。

其他藍籌股方面，碧桂園服務再跌5%表現最差；李寧及信義光能都挫逾4%。醫藥股跑輸，石藥集團及中國生物製藥跌3.5%；藥明生物跌2.5%。

【09:20】港股向好 阿里巴巴彈2% 滙豐續揚

美股隔晚反彈，港股開市跟隨做好，恒生指數升155點或0.64%，報24,259點；國企指數高開50點或0.59%，報8,565點；科技指數升43點或0.73%，報5,998點。

大型科網股支撐大市，阿里巴巴升2.4%，是表現最佳藍籌；美團升1.4%；騰訊及小米集團升0.9%；京東集團升0.6%。

金融股普遍做好，滙豐控股升1.2%；香港交易所升0.7%；中國平安及工商銀行升0.2%；友邦保險升0.1%；建設銀行平開。

油價繼續破頂，紐油逼近每桶80美元，三桶油高開0.4%至0.7%。