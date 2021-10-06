IMF：今年全球經濟增長或低於6%　嚴防通脹風險

受新冠肺炎疫情過後的債務、通脹及各經濟體復甦程度不一影響，國際貨幣基金(IMF)預期今年全球經濟增長將略低於7月時預測的6%。

IMF總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周二(5日)在一場網上演講表示，IMF的《世界經濟展望》(World Economic Outlook)將於下周更新，目前預測已發展國家將在 2022年恢復到疫情前的經濟產出水平。惟大多數新興和發展中國家可能需要「更多年」才能全面復甦。

她指出，美國與中國仍然是全球經濟增長的主要動力，歐洲的經濟增長也逐漸增強，不過其他地區的經濟情況仍在惡化。她續稱，大多數國家的通脹壓力預計在2022年消退，但新興與發展中國家仍持續受到通脹影響。

格奧爾基耶娃表示，儘管各國央行目前一般可以避免緊縮政策，一旦經濟復甦較預期快，或者通脹急升的風險成真，央行就應該迅速採取「收水」行動。她警告，通脹持續升溫可能會導致利率急速上升，以及形成緊縮的金融環境。由於目前全球債務水平已達到GDP的近100%，意味許多發展中國家在有利條件下舉新債的能力非常有限。

此外，格奧爾基耶娃向已發展國家呼籲，增加對發展中國家的新冠疫苗供應、取消貿易限制，並提供200億美元給發展中國家用於新冠病毒檢測、追蹤及治療。她表示，如果貧國與富國之間的疫苗接種率差異過大，將阻礙全球經濟復甦，甚至造成未來5年全球GDP損失累計達到5.3萬億美元(約41.3萬億港元)。