滙豐削今年金價預測至每安士1770美元 已接近見底

美國數據提振對經濟復甦預期，美元和美債收益率向好，加劇黃金的弱勢。滙豐下調黃金平均價格預測至每安士1,770美元。現貨金最新報1,756.08美元，下跌4美元或0.22%。

外媒報道，滙豐首席貴金屬分析師James Steel表示，由於經濟復甦和債券收益率上升降低了黃金作為避險資產的需求，故此將2021年黃金平均價格預測下調至每安士1,770美元，新預測較先前預測的1,830美元低3.3%。2022年黃金均價預測為1,740美元，較之前預測下調3.3%。2023年料見1,715美元，低於之前預測的1,785美元。該行對黃金5年平均價格預測為1,600美元。

Steel表示，黃金交易所買賣基金(ETF)大規模流出，反映了投資者對黃金態度的轉變，同時不斷上升的通脹水平並沒有提振金價。他相信金價可能繼續承壓，但認為價格底部已經臨近。

此外，蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)亦下調對黃金價格的預測，將今年金價均價預測由1,803美元下降至約1,781美元。