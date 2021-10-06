貝索斯蟬聯美國首富　特朗普25年來首度跌出榜單

福布斯發布2021年度美國富豪榜，亞馬遜創辦人貝索斯續膺榜首，成為首位身家超過2,000億美元的富豪。更值得留意的是，美國前總統特朗普25年來首次跌出該榜單。

美國富豪榜榜單顯示，2021年度400位富豪財富總額增長40%，達到4.5萬億美元。貝索斯以2,010億美元的身家位居榜首，特斯拉創辦人馬斯克財富一年內增加1,200億美元，至1,905億美元，位居第二；社交平台Facebook舵手朱克伯格擁有1,345億美元身家，登上第三位。微軟創辦人蓋茨位列第四，這是其自1991年以來首次跌出榜單前兩名，他擁有財富約1,340億美元。

福布斯估計，2021年度特朗普身家約為25億美元，距離今年福布斯400強美國富豪榜的門檻還差4億美元。但自大流行開始以來，特朗普財富縮水了6億美元。科技股、虛擬貨幣和其他資產在疫情時代蓬勃發展，但特朗普的核心資產房產業則委靡不振。

特朗普在1982至1989年連續7年登上《福布斯》美國400富豪榜，其後從1996到2020年，連續25年登上該榜單。2020年，他在榜單上的排名為第339位，2019年排在第275位。