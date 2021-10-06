【瑞通推介】恒指再失兩萬四　遠近牛均有資金流入

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國服務業數據理想，道指周二(5日)收報34,314點，升311點或0.9%。恒指周二曾低見23,681點的1年低位，及後逐步收復失地，全日收報24,104點，倒升67點或0.3%。周三(6日)早段曾升逾100點，重上24,200點，惟及後由升轉跌，最多由即市高位倒跌440點，回試23,800點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾2,400萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近6,800萬元，反映投資者預期港股將再回落。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價23,400至23,499點，而熊證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點。

騰訊控股周二收跌1.5%於450元，連續4個交易日向下，累跌4.2%，跌幅尚算溫和。評級機構標普表示，重申對騰訊的「A+」長期發行人信用評級及長期發行評級，評級展望為「穩定」，預計集團在未來24個月將保持強勁收入增長和現金流。騰訊周三早段先升後回軟，失450元。超過4,600萬元在周二淨流入其輪證好倉，淡倉則有近720萬元淨流出。

美國10年期國債收益率企穩1.5厘，資金流入金融股。滙控周二升1.5%，以近全日高位41.1元收市。周三早段升逾2%，一度高見42.5元，重越50天和250天線。周二分別有近90萬元和近60萬元淨流入其好倉和淡倉。

投資者憧憬周三發表的施政報告，政府會改以整體方式全面規劃新界北用地，當中包括興建公營房屋和在洪水橋興建鐵路系統接駁深圳前海。港鐵公司周二升2.2%，以全日高位42.1元收市，周三早段略回，回落至42元以下。周二各有小量資金淨流入其好倉和淡倉。

受石油輸出國組織及盟國未有進一步增產的消息帶動，紐約期油創近7年高，油股受捧。中國海洋石油周二以近全日高位8.96元收市，漲2.5%。另近日有券商指，中海油進行A股上市計劃，倘成事將為H股估值帶來支持。股份周三早段再升逾1%，突破9元阻力，暫錄3連升。周二有逾820萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾30萬元淨流入。

碧桂園服務公布，彩生活服務未能向碧桂園物業香港償還7億元人民幣的等值港元貸款，碧桂園物業香港有權要求彩生活服務將質押股權轉讓予碧桂園物業香港或指定公司。碧桂園服務周二曾下挫近4.8%，至58.6元，收市維持3.2%的跌幅，報59.6元，結束連升4個交易日走勢。周三早段最多再跌5.7%，跌至56.2元。

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