【高盛推介】中石油見2年多高位　資金流入

高盛(亞洲)有限責任公司：石油輸出國組織及俄羅斯組成的OPEC+，開會後決定維持日產量恢復增加40萬桶，油價持續上升，布蘭特期油曾高見83.13美元3年高位。

中油購證27920，行使價4.69元，2022年1月21日到期，實際槓桿7.2倍，中期證中最高槓桿。

中油購證26860，行使價4.2元，2021年12月23日到期，實際槓桿6.9倍，行使價4.1至4.3元間、2個月期以上產品最高槓桿。

中化購證26963，行使價4.61元，2022年2月23日到期，實際槓桿7.8倍，中期輕微價外、低街貨。

高盛能源股精選：

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