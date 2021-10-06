【高盛推介】中石油見2年多高位 資金流入
2021年10月06日 10:57
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：石油輸出國組織及俄羅斯組成的OPEC+，開會後決定維持日產量恢復增加40萬桶，油價持續上升，布蘭特期油曾高見83.13美元3年高位。
中國石油股份(00857)周三(6日)早段升勢強勁，高見4.2港元的2年多高位，最新報4.1元，上升逾3%，是升幅最大的藍籌股。觀察輪證資金流向，股價上升見資金追入其好倉，周二(5日)有約300萬元流入。
另外，中國石油化工股份(00386)周三早段亦高見4.03元的近3個月高位。
中油購證27920，行使價4.69元，2022年1月21日到期，實際槓桿7.2倍，中期證中最高槓桿。
中油購證26860，行使價4.2元，2021年12月23日到期，實際槓桿6.9倍，行使價4.1至4.3元間、2個月期以上產品最高槓桿。
投資者如看好中石化，可留意低街貨、中期輕微價外購證(26963)。
中化購證26963，行使價4.61元，2022年2月23日到期，實際槓桿7.8倍，中期輕微價外、低街貨。
高盛能源股精選：
中油購證(27920)，行使價4.69元，2022年1月21日到期，實際槓桿7.2倍。
中化購證(26963)，行使價4.61元，2022年2月23日到期，實際槓桿7.8倍。
神華購證(26405)，行使價22.0元，2022年3月14日到期，實際槓桿6.1倍。
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