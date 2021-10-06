港府擬建北部都會區　料新增最多18.6萬個住宅單位

新一份施政報告今日(6日)出爐，提出建設香港北部成為宜居宜業宜遊的都會區，並開拓更多可供居住和產業發展的土地。北部都會區包括元朗區及北區兩個地方行政區，佔地面積約300平方公里，包括天水圍、元朗及粉嶺╱上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有6個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南、新田╱落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮，是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。

目前在北部都會區內的多個已規劃或規劃中的發展項目，預計可提供約35萬個住宅單位；北部都會區可額外開拓約600公頃用地作住宅和產業用途，估計可提供的住宅單位為約16.5萬至18.6萬伙。連同元朗區及北區現有的39萬伙，整個北部都會區發展完成後，總住宅單位數目將達90.5萬至92.6萬伙，一共可容納約250萬人居住；而都會區內的職位數目亦將由現在的11.6萬個，大增至約65萬個，包括15萬個為創科產業的相關職位。

今日會同步公布《北部都會區發展策略》(《發展策略》)，詳細介紹都會區的規劃背景、總體原則、目標和行動綱領，讓社會各界進行討論，並發表意見。