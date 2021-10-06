【高盛推介】體育用品股回落 資金趁低吸納
2021年10月06日 11:48
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高盛(亞洲)有限責任公司：體育用品股周三(6日)早段回落，李寧下跌逾6%，報85.05港元，是目前跌幅最大的藍籌股，安踏體育亦下跌約3.8%，最新報135.2元。即市見資金流入相關好倉。
現時投資者宜再重新審視市場上的產品，挑選行使價較低的選擇。可利用認股證搜尋器協助篩選產品，以行使價85至100元，2個月以上篩選李寧認購證，會發現李寧購證(16204)是當中最高槓桿而且低街貨的選擇。中期價外證則可留意李寧購證(23779)。
李寧購證16204，行使價93.88元，2021年12月31日到期，實際槓桿5.4倍，行使價85至100元，2個月以上產品最高槓桿。
李寧購證23779，行使價105元，2022年1月24日到期，實際槓桿5.3倍，中期價外。
李寧牛證56600，收回價80元，行使價78元，換股比率100，槓桿比率10.5倍，貼價牛、相近收回價產品中最高槓桿。
李寧牛證55679，收回價75元，行使價74元，換股比率100，槓桿比率6.8倍，遠牛。
另外，現時貼價安踏認購證選擇不多，投資者挑選時要特別留意行使價，避免太價外的產品，可留意中長期安踏購證(27344)，時間值損耗相對較低。計劃部署牛熊證則可留意安踏牛證(57638)及熊證(58287)，都是遠收回價及低街貨產品。
安踏購證27344，行使價170元，2022年6月29日到期，實際槓桿3.6倍，中長期、時間值損耗相對較低。
安踏牛證57638，收回價120元，行使價118元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，遠牛、低街貨。
安踏熊證58287，收回價210元，行使價213元，換股比率500，槓桿比率1.7倍，遠熊、低街貨。
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