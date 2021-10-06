港府倡港鐵研建白石角站　代理料區內樓價跑贏大市5%

對於新一份施政報告建議於白石角新增東鐵站，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，白石角內共8個住宅項目、共提供逾8,000個住宅單位，以及科學園逾1.2萬名工作人口，單靠現時巴士及小巴線早以不勝負荷。新增白石角站，對區內居民可算是一大喜訊，所謂「路通財通」，以往鐵路開通，必定對區內樓價起帶動作用。

他以今年通車的屯馬線為例，已令宋皇臺站的傲雲峰平均實用呎價於年內上升逾15%，明顯優於大市。於現今環保概念及交通便捷大前題下，即使豪宅項目，若是鄰近鐵路，承接力亦略勝一籌，如今年黃竹坑上蓋兩豪宅項目開售，銷情亦相當理想。他相信白石角新增東鐵站，可帶動區內物業的買賣及租賃市場。在鐵路加持下，其樓價升幅可望跑贏大市5%。

現時白石角區內住宅入場費由開放式530餘萬港元起，實用呎價由12,200元起。