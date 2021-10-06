金管局「商業數據通」明年運作　減低企業提供抵押品需要

新一份施政報告中，銳意提升香港國際貿易中心地位，其中有關香港與東南亞國家聯盟(東盟)的商貿投資關係，港府正爭取盡早加入「區域全面經濟伙伴關係協定」(RCEP)。在國家雙循環格局中的內循環，會繼續爭取在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)框架下為香港業界進入內地市場創造更有利條件。

報告又指，中小企在香港實體經濟擔當不可或缺的角色，但不時面對資金周轉困難。目前貿易流程以紙本為主，各種商業數據分散儲存，銀行難以收集和核實資料。當銀行無法根據企業最新營運或財務數據進行信貸評估，可能因而要求企業提供物業等作抵押品以減低信貸風險，為中小企長期面對的融資問題，對此可善用數據提供解決方法。

香港金融管理局正在構建「商業數據通」，預計明年投入運作，此全新的金融基建設施可統一對接銀行，企業能通過這個平台授權付款系統、公營機構或公用事業公司等服務提供者向銀行提供數據，讓銀行對企業的營銷狀況作出更準確的預測，從而減低企業提供抵押品的需要。

「商業數據通」讓中小企善用自身的數據來獲得更便利的融資服務，同時也是香港金融基建發展的重大突破，以企業的意願為本，建立平台促進數據安全共享，令本港銀行體系可更有效為實體經濟服務。