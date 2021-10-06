公司倒閉潮再現！裕利安宜︰明年全球破產企業料增15%

全球經濟步入復甦，商業活動亦重回正軌，各國政府亦開始取消疫情期間的補貼，以及對企業的額外支援措施。法國貿易保險公司裕利安宜最新報告指出，隨着各國政府逐步退市，明年全球企業破產指數將回升15%。

報告指出，在普遍寬鬆的貨幣政策背景下，許多國家的支援措施的擴展有助於管理企業流動性和可解性，全球企業破產在2020年減少12%，並料在2021年進一步下降6%。

裕利安宜板塊及企業破產研究主管Maxime Lemerle表示，從企業破產水平來看，政府已成功地幫助企業應對危機。大規模的國家干預手段在2020年阻止了西歐一半企業和美國1/3的企業破產；使2021年的企業破產維持在低水平，但下一步的發展將要取決於政府在未來幾個月的行為而定。

裕利安宜研究表示，取消對企業的支援措施為企業破產逐步正常化奠定了基礎。在連續兩年下降後，2022年全球企業破產將反彈15%。然而，恢復至危機前的破產水平將需要更長的時間，預計2022年的全球企業破產數目水平仍將較2019年的低4%。

報告估算，今年香港企業破產宗數(發出清盤令的數目)將增加23.93%至290宗，明年將進一步增加3.44%至300宗；中國內地企業破產宗數明年將增加11.11%，至1.2萬宗。

經濟方面，裕利安宜預計，今明兩年全球經濟分別增長5.5%及4.2%；其中，大多數發達經濟體的經濟增長，高於用於穩定企業破產所需的1.7%。

報告指出，企業破產水平很大程度上取決於支援措施取消的步伐，因為這也會影響企業消耗現金的動態。該行續指，很多在疫情之前已存在的「殭屍」企業，一直依靠緊急措施維持生計，另外，很多因疫情而更債台高築的企業，目前依然面臨很高的違約風險。企業財務狀況惡化，增加了債務可持續性問題。