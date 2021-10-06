羅兵咸永道：北部都會區料為港經濟每年創造7500億元生產值

新一份施政報告提出，計劃建設香港「北部都會區」。羅兵咸永道香港公共事務諮詢服務合夥人陳國輝指出，該區位處香港的策略性邊境位置，鄰近港深口岸經濟帶，將成為香港發展創科產業的核心區域，應以生物科技、金融科技及再工業化為主，配合新田科技城和前海的港深合作發展，估計將為香港經濟合共創造約每年7,000億至7,500億港元的總生產總值。

港府預計「北部都會區」能供約250萬人居住，羅兵咸永道香港公共事務諮詢服務合夥人王君弼提到，「北部都會區」旨在發展成一個以市民為本的智慧區域，同時利用可持續發展及與深圳的聯繫作為設計和營運的核心，為香港帶來高質素的經濟增長，以及協助實現香港於2050年前達到碳中和的目標。

羅兵咸永道香港公共事務諮詢服務合夥人布樂家(Simon Booker)指出，使用混合模式的金融解決方案為北部都會區的關鍵推動因素。政府與私營機構的緊密合作能分擔發展資金需求，並加快重點基建及可負擔房屋的發展進度。

另外，布樂家相信，通過開拓環境、社會和企業管治(ESG)投資、綠色金融及創新的共融社區基金，政府可創造出大灣區中獨一無二的基建交付模式。