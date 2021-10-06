萊坊：新界西北樓價睇升　倡政府取消SSD

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，相信北部都會區未來所創造的就業機會將會是以原區工作為基礎，同時以相關基建設施帶動北區經濟。最近古洞區賣地結果超出市場預計上限，反映市場對北區發展前景的憧憬。預計北部都會區概念會帶動現時落後大市的新界西北部樓價逐步向上。

同時，建議政府取消額外印花稅(SSD)以加快二手住宅市場流轉，增加二手市場供應，預計可即時解涷35,000至40,000個私人住宅單位，並繼續維持其他現有印花稅。施政報告主要針對增加中長期供應，相信不會影響現時住宅樓價，現時樓價已反映未來4至5年的供應。

近日一手市場持續暢旺、二手市場較前幾個月淡靜，部分購買力亦轉移至一手市場 ，現時以打工仔及用家主導市場，所以中小型單位的表現較好，特別是實用面積400方呎以下的單位，相信購買力仍然可持續到明年年初，估計今年全年住宅樓價升約8%。

該行專業服務董事總經理陳致馨表示，放寬新界祖堂地的轉售門檻，有助增加新界用地發展潛力，惟需確定其祖堂成員的註冊制度是否完善。發展新界北部能釋放更多土地的同時，亦應規劃好交通配套和其他基建設施。

同時支持延長活化工廈措施，繼續鼓勵更多業主參與活化工廈計劃，並配合現有「標準金額」補地價計劃，加快工廈重建。而「標準金額」補地價計劃亦可擴至農地，加快換地流程，釋放新界的發展潛力。惟以「標準金額」應用至農地的更改發展限制後的土地價值方面，建議政府多與專業學會溝通，才制定落實方案。

他又指，政府有意放寬樓齡達50年或以上的舊樓強制拍賣門檻，相信會有更多舊樓可作重建用途，有助加快市區重建，亦加快發展商收購步伐，增加房屋供應。