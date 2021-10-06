泓亮張翹楚：新界西北CBD宜攻生物科技　設高強度實驗室

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，現時主要大型發展商的土地儲備面積大約1.02億方呎，換算後大約可提供50多萬伙，故整個新界北部都會區住宅供應達90.5萬至92.6萬伙是相對進取。

首要考慮是基建及交通能否負荷，若有很多人要往來新界及市區，無論在那裡設交通中轉站，都會出現樽頸位，因此必須要有足夠產業配合，居民才不用四處遊走加重基建負擔。

而新界西北區能否設立CBD3(第三個核心商業區)，或政府之前提及的高新科技區，而深圳早已被稱為「深谷」，即另一個美國矽谷，故再設立高新科技區就會變得毫無主題，所以發展定位很重要。他建議以生物科技作重點，只需高強度實驗室，不用設生產廠房，香港就有競爭優勢，亦可作為深圳高新科技金融融資平台，能用上香港人才，並要提供稅務寬減、房屋津貼等優惠措施。

對於大埔白石角設港鐵站，他認為對該區有好處，現時白石角無論樓價或空置率都是一個問題，與建了很多新樓但缺乏交通配套，很多人都受不了而遷走。但也要考慮交通分流問題，大圍站作為中轉站又會否負荷過重，要待政府有進一步意見才有明確方向。