阿南德冇得再發表預言？印度應對缺電選項少　危過中國

外媒報道，印度燃煤庫存降至近年最低水平，加上冬季電力將激增，令其缺電危機可能比中國更嚴峻。印度能源部長辛赫(Raj Kumar Singh)警告，缺電危機最長恐持續半年。對印度人來說，缺電為生活帶來不便。而對世界各地的人來說，可能失去聆聽神准預言家的機會。據報，印度神童阿南德(Abhigya Anand)所在的南邦Tamil Nadu首府Chennai，近日發電廠亦宣布停電7小時，由早上9點停到下午4點，暫未透露是否與電力供應不足有關。

印度將10月份稍晚時間迎來節慶季節，工業及家用電量通常將升高至峰值；為了應對電荒，當地政府可能採取一些措施及管制，已要求國營印度煤炭公司(Coal India)增加供給量。該公司為全球最大煤炭生產商，當局希望印度煤炭公司將供應量由每日170萬噸提升至190萬噸。印度亦可能採取供給管制，實施輪流供電，尤其是鄉村及半都會區。而調高電價也是選項之一，電費上升後，部分沿海岸而建的發電廠，或能採購較貴的進口煤碳發電。

至於阿南德最新的影片預言，火星與土星將於明年合相，最大鑊是約30年前也有此星象出現，「恐怕人類會面臨一波巨變，全球都逃不掉。」

他透露，屆時除了新冠疫情外，其他包括經濟、股市於一年內都會受到影響；而1992年也曾發生過火星、木星合相，是不祥之兆。而1992年曾爆發過波斯尼亞戰爭；泰國有幾十萬民眾參加集會反對軍人干政，導致最少有幾十個示威者喪生；深圳發生股災，震驚全國；另印度發生教族騷亂，1,100多人死亡......