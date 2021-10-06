通脹恐失控？QE始作俑者伯南克怎看當前危機？

美股近期再次大上大落，原因是市場擔心通脹前景，若要回答「放水」與「收水」問題，相信除了當今聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)之外，最有資格回答的當屬聯儲局前主席伯南克(Ben Bernanke)！畢竟他任內遭遇了百年一遇的2008年金融海嘯，他使用史無前例的量化寬鬆(QE)措施，大印銀紙搶救世界，也逼得自己必須隨時緊盯印鈔副作用，即通脹變化；再者，他在8年前搞出了驚動全球的「縮減恐慌(Taper Tantrum)」，對於聯儲局減少買債、縮減資產負債表，他有實務經驗及相關檢討。

那麼，他目前怎看呢？綜合媒體報道，伯南克在9月24日現身經濟論壇，對當今投資界兩大不安作出具體回答。

他一開口就說：「這正是我所預期的......」所指的是在他講話前一日，鮑威爾宣布聯儲局即將於11月啟動「縮表」進程，預料在今年11月2日及3日的議息會議後，開始縮減每月1,200億美元的債券購買計劃。

伯南克指出，聯儲局暗示了「減少資產購買」步伐「將持續大約8個月。」也就是一直到明年中。至於這個時間表有沒有任何提前出現的可能，他回答：「有，但需要一份『非常差』的就業報告。」他提到，要判斷就業前景不能單看失業率，「因有可能低失業率是很多人已離開了就業市場。」他表示，除了失業率外，聯儲局通常還會參考「就業人口比率」、「勞動參與率」，乃至工資水平等多項指標。

【就業市場會有好消息】

談及「勞動參與率」，伯南克以美國近期中高齡就業人口勞動率回升未如預期為例，表示這現象雖然值得憂慮，但也並非不能理解。「病毒對老年人更危險，且許多工作因疫情變化而正在重組。像我這樣的老人，考慮到種種因素後，你說我為甚麼還要回去工作呢？」

然而，他表示，如果觀察過去6個月的美國新增就業人口數據，仍然有令人感到振奮的表現，「我相信到明年初的某個時刻，我們就會看到就業市場出現具有意義的進展，這也是聯儲局持續關注的部分。」

【通脹問題應在半年內緩解】

至於另一個能讓聯儲局「收工」提速的因素是通脹。伯南克認為，通脹的核心還是疫情所導致的供應鏈失衡瓶頸，「像目前加州海岸外，就還有75艘貨櫃船正在等待卸貨，(塞港的問題)可能還需要一段時間才能解決。」一旦供應鏈問題緩解，他預期通脹就會降下來。

據他觀察，雖然市場大多同意今年美國通脹會升到約4%，但從目前市場普遍預測來看，對明年通脹的預期大多落在2至2.5%之間，「與聯儲局一致。」他認為，聯儲局目前緊盯的、要極力避免的，就是通脹自我實現的劇本上演，「從歷史上看，美國戰後時期的經濟衰退，主要是由於兩件事情造成的，一是金融危機；另一種，就是聯儲局試圖控制通脹。」他分析，如果通脹真的失控，聯儲局就必須加速收緊貨幣政策，而其副作用就是導致經濟增長放緩，「這是風險所在。」

然而，伯南克不認為通脹預期已到了令聯儲局憂心的地步，「供應鏈問題應在未來6個月內解決，我相信通脹最終是短暫的。」