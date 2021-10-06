戴德梁行籲北部都會區設「人才公寓」提供租金或購買折扣

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，施政報告公布的《北部都會區發展策略》，將北區過往較零散的發展，整合為一個長期及整體的發展規劃，但在發展北部都會區時，需要環環相扣，包括完善的交通網絡、產業定位以至各類配套，例如如何吸引人才，其中一個方法是房屋供應入手。陶建議將日後90多萬的總住宅單位數目，撥出部分作為「人才公寓」之用，並向產業人才提供租金或購買折扣。

他又認為，報告提到不單聚焦香港的產業發展，而是面對全國的產業規劃，特別是大灣區，但現時大灣區內不少城市發展同類產業，香港應與這些城市互相協調，確立各自的產業鏈分工定位，發揮協同效應，避免彼此競爭。

該公司執行董事及香港資本市場部主管高偉雄亦指，支持延續活化工廈措施，並建議將目前改裝物業需預留10%樓面，低價租予政府特定行業的要求稍作調整，包括為租賃條款訂下時限，或由政府成立旨在扶持特定行業的發展基金，讓工廈業主可選擇將部分物業收益撥交基金池，此安排既可令特定行業得到基金資助，亦可讓工廈業主有較大彈性發揮物業價值。

該行香港董事總經理蕭亮輝則指，報告提出加快發展智慧城市和創科產業，這兩方面的發展背後是需要増加本地數據運算和儲存的載體，惟本港數據中心專用的地皮供應非常不足，加上電力供應短缺也成為該類物業的發展阻力。建議政府應盡快増加數據中心專用地供應，以及訂立出售地皮時間表，同時也需投放更多資源，與電力公司積極研究並協調增加電力供應，並縮短電力增容建設時間表。