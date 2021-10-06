比特幣企5.1萬美元 道期跌281點
2021年10月06日 16:15
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美匯指數衝上94.28；港匯見7.7864；離岸人民幣(CNH)報6.4612；美元兌日圓報111.67；歐元企1.1554，英鎊處1.3565。金價報1,748美元。布油報82.66美元，紐油報79.02美元。比特幣企5.1萬美元水平。道指期貨跌281點。
●市後關注點
-20:15 美國9月ADP私人職位增長
●港股跌穿24,000點關，恒生指數全日收報23,966點，跌137點或0.57%。國企指數收報8,412點，跌102點或1.21%；科技指數收報5,866點，跌89點或1.5%。主板成交1,039億港元。https://bit.ly/3oBFJ6J
●歐股早段走勢向下，零售商Tesco上調了全年展望，股價升近4%。https://bit.ly/3iBdRfm
●中國經濟：
-統計：今年內房企累計違約額467億人幣，按年升1.5倍。
-GIC：因應中國加強產業監管，考慮調整投資組合。
-內媒：發展住房租賃或是內房新機遇。
●港交所歡迎港府金融政策，有助鞏固資本市場吸引力。
●曾寶寶發微博，網民留言關注花樣年交樓情況。
●通用在美建電池研發據點，冀鋰電池生產成本降6成。
●金管局「商業數據通」明年運作，減低企業提供抵押品需要。
●通脹憂慮令美國國債孳息率攀升至3個月高位。
●恒大疑慮嚇怕外資，9月中國債市流出擴大。
●阿南德冇得再發表預言？印度應對缺電選項少，危過中國。
●耶倫：兩周內不解決債務問題，美國將陷經濟衰退。
●新西蘭加息0.25厘，為7年來首次。
●美國證交會明言不會對虛擬貨幣下禁令，比特幣升破5.1萬美元。