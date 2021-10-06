穆迪：恒大對內地金融穩定影響有限　內房業展望「負面」

評級機構穆迪董事總經理、亞太區首席信用總監Michael Taylor表示，他不預期恒大債務危機會顯著影響內地金融穩定性，對於內地主權影響亦有限，因為恒大帶來的影響主要透過實體經濟反映，包括房地產及相關供應鏈行業。不過，當局會確保恒大事件不會引發社會或金融不穩定，也有足夠政策工具應付有關經濟影響。

Michael Taylor表示，當局會優先保障一些非金融業持分者的權益，包括購買了恒大樓盤的市民、供應商、承辦商及員工等等，之後才到恒大的債主們。恒大作為民營企業，政府不太可能直接注資救助恒大，但可能鼓勵國企「分擔壓力」。他補充，境外債券持有人不應視維好協議(Keepwell Deed)為債務的擔保。

近期再有內地房企債務「爆煲」，該行副總裁兼高級分析師Cedric Lai表示，債市波動令財務脆弱、尤其是評級處於「B2」或以下的地產商的再融資難度增加，亦沒有足夠現金緩衝，因此違約風險仍存在；目前地產商要「還原基本步」，透過銷售回籠資金，並且減慢投地步伐，應對短期內需償還的債務。他相信，內地房策方向不會出現大改變，但不排除個別城市因應樓價上漲或下跌，而調整政策。

該行表示，發展商投地需求減少已傳到至經濟層面，因為地方政府賣地收入已經放緩；預計今年全年賣地收入只有輕微增長，明年則可能會按年轉跌。去年賣地收入佔所有地方政府財政收入約30%。不過，對賣地收入依賴較高的通常是發達地區，這些地區的政府也有其他方法應對。

穆迪對內地房地產行業的展望為「負面」，因為行業融資狀況趨緊，且全國銷售於未來6至12個月或放緩。