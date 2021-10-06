滙豐：擴大香港人民幣產品料受境內外投資者歡迎

施政報告中提到關於鞏固香港國際金融中心的相關舉措，滙豐香港署理行政總裁林慧虹表示，香港作為全球最大的離岸人民幣中心，在包括滬港通、深港通、債券通，以及即將推出的理財通等互聯互通措施，一直積極推動人民幣國際化，相信市場對使用人民幣作為融資、支付、風險管理及財富管理產品的需求將有增無減，若進一步擴大本港的人民幣產品，將受到境內外投資者和企業的歡迎。

她指，粵港澳大灣區在數碼發展方面正轉型成為全球技術和創新樞紐，這些新機遇將帶動區內對國際金融服務的需求不斷上升，正正是香港的優勢。與此同時，透過善用科技支援實體經濟，推出用作評估中小企信貸風險的商業數據通，可以滿足中小企的需要。

在氣候變化方面，她稱，當經濟逐步轉型至低碳的模式，極需要資金的支持，除了政策的配合，銀行業發揮關鍵的作用。事實上，香港已邁向更綠色的金融體系，當局針對不同行業減少碳排放的措施可以創造更多綠色產品的需求，強化區域綠色金融樞紐的地位。

該行補充，滙豐於全球超過50個市場具備人民幣貿易結算服務的能力，並將於未來5年在亞洲投入60億美元，當中包括在致力加強大灣區的數碼服務、提升跨境產品的能力，以及培訓人才。另外亦將於2030年之前提供最多一萬億美元的融資及投資，支持客戶邁向淨零碳排放的經營模式。同時承諾與金融界及其他行業合作，加快研發解決方案以避免嚴峻氣候變化。