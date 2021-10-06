觀塘茂興工業大廈一籃子單位1.6億元放售

觀塘以往為工業集中地，「起動九龍東」及活化政策雙管齊下，令觀塘逐漸發展成現時的第二個核心商業區，近期有多組業主眼見該區重建活化項目吸引，遂決定聯合放售持有的偉業街205號茂興工業大廈一籃子單位，涉及共約24%業權份數，叫價約1.6億港元。

獲委託代理上述物業的中原(工商舖)工商部高級分區營業董事岑威雄表示，該批物業集中於大廈低層，佔大廈23.95%業權，涉及總樓面面積約24,672方呎，意向平均呎價約6,485元。他又指，參考毗鄰的偉業街203號同得仕大廈，該項目曾於去年初獲批放寬地積比率20%至14.4倍，將建成新式工廈。

觀塘最近錄得一宗業主聯合出售全幢工廈成功個案，項目為高良工業大廈，由理想集團牽頭發展，早於2006年起逐步收購該廈業權，至今累計共持有約66.6%，其後說服其他小業主聯合業權出售全幢大廈，最終以約1.9億元易手。

他相信，政府剛落實將活化工廈政策延長至2024年10月，令大型工業項目即時受惠，並且表示會研究降低強拍門檻，若政策落實，有助加快統一物業業權時間，增加財團對併購項目的意欲。