金發局未來數月就施政報告制定相關政策建議

新一份施政報告出爐，香港金融發展局(下稱金發局)歡迎報告中所提出的政策藍圖和建議，相信這些措施將有助本港應對在短、中及長期可能出現的機遇和挑戰。

金發局主席李律仁表示，作為國際金融中心，香港的關鍵角色在於聯繫國家和世界。事實上，本港根據實際情況，對不同地方維持有限度開放。雖然工商業界日漸習慣虛擬工作環境，但金融業畢竟仍然是以人為本的業務，因此金融服務機構及專業人士均期盼可以減少跨境往來的限制。有見及此，行政長官對於提升與內地互通的關注將有助香港加強為全球服務。

在進一步提升香港與内地及環球金融市場的聯通的基礎上，金發局相信加強與其他大灣區城市合作探討有關碳市場機遇，以及發展香港成為區域碳排放交易中心等政策，將有助優化香港作為區內綠色金融中心的價值。

除此之外，金發局贊成施政報告聚焦發展香港在醫療保健及醫療科技等領域的能力。設立「生命健康創新科研中心」及「大灣區創科快線」等建議能鞏固香港在大灣區及其他領域作為「超級聯繫人」的角色。透過發揮相關優勢，香港能進一步吸引人才、促進區内合作及藉此抓緊市場機遇。金發局亦將於未來數月就此制定相關政策建議。

金發局亦支持政府採取多管齊下的方式來解決嚴重的住房短缺問題。就此而言，金發局行政總監區景麟認為，金融服務業將可發揮重要作用，政府關於推進大型基礎設施項目的建議，將緩解中、長期住房供應的部分不確定性。政府亦計劃考慮包括發債等不同的融資方案，將提升香港固定收益市場的服務能力和產品選擇。

李律仁補充，施政報告中的措施突顯了政府鞏固和加強香港作為世界領先的集資中心和資產管理中心的實力，並在人民幣業務、綠色和可持續金融以及金融科技等領域繼續建立本港的優勢。金發局期待繼續與政府、監管機構和業界密切合作，全方位提升和推廣香港的競爭力。