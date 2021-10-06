華人置業擬每股4元私有化

集團表示，財務狀況出現重大不利變動，於可見將來不明朗且舉步維艱，私有化後可減少營運成本。

公司已向聯交所申請股份自10月7日(周四)上午9時正起於聯交所恢復買賣。

華置是一家大劉出世之前已經存在多年的老牌華資地產公司，1986年創始人之一李冠春的家族向大劉旗下的愛美高，也就是他起家的風扇公司，出售35.8%華置股份，退出華置，其後大劉運用手段成功贏得華置的控制權。

其實大劉並非第一次試圖將華置私有化，早在1989年12月，大劉就嘗試透過持有華置的愛美高提出以每股2.5元私有化華置，但出價較公司當時每股資產淨值低一半，之後兩度提價也不獲股東通過，阻力就是早年與他爭奪華置控制權的「公司醫生」韋理。其後他透過華置旗下中華娛樂收購保華國際，又再觸礁。

兩年後，大劉再次經愛美高提出將華置私有化，首先開價是用一股愛美高換兩股華置，遭小股東委託律師登廣告反對，其後改為每115股愛美高換200股華置，原本愛美高每股資產淨值低過華置仍然獲股東大會通過，惟一部分小股東不忿，大會一結束即去證監會投訴，而證監會鑑於華置股東大會投票公平性受質疑，向百慕達最高法院要求押後聆訊華置私有化建議，或反對私有化建議，事件最終演變成在證監會施壓下，愛美高和華置董事會再撤回私有化建議，大劉又一次鎩羽而歸。

1993年大劉「反高潮」地提出「子吞母」，華置透過發行新股將愛美高私有化，事成並提高對華置的控制權。2002年，本港經濟仍未從亞洲金融風暴中回復，大劉藉公司回購和私人增持，將華置股權增至75%。