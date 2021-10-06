華人置業擬每股4元私有化
2021年10月06日 19:41
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華人置業(00127)公布，擬每股4港元私有化，高於收市價2.18元約83%，涉資約19億元。私有化計劃生效後，將申請撤回股份於聯交所的上市地位。
集團表示，財務狀況出現重大不利變動，於可見將來不明朗且舉步維艱，私有化後可減少營運成本。
公司已向聯交所申請股份自10月7日(周四)上午9時正起於聯交所恢復買賣。
華置是一家大劉出世之前已經存在多年的老牌華資地產公司，1986年創始人之一李冠春的家族向大劉旗下的愛美高，也就是他起家的風扇公司，出售35.8%華置股份，退出華置，其後大劉運用手段成功贏得華置的控制權。
其實大劉並非第一次試圖將華置私有化，早在1989年12月，大劉就嘗試透過持有華置的愛美高提出以每股2.5元私有化華置，但出價較公司當時每股資產淨值低一半，之後兩度提價也不獲股東通過，阻力就是早年與他爭奪華置控制權的「公司醫生」韋理。其後他透過華置旗下中華娛樂收購保華國際，又再觸礁。
兩年後，大劉再次經愛美高提出將華置私有化，首先開價是用一股愛美高換兩股華置，遭小股東委託律師登廣告反對，其後改為每115股愛美高換200股華置，原本愛美高每股資產淨值低過華置仍然獲股東大會通過，惟一部分小股東不忿，大會一結束即去證監會投訴，而證監會鑑於華置股東大會投票公平性受質疑，向百慕達最高法院要求押後聆訊華置私有化建議，或反對私有化建議，事件最終演變成在證監會施壓下，愛美高和華置董事會再撤回私有化建議，大劉又一次鎩羽而歸。
1993年大劉「反高潮」地提出「子吞母」，華置透過發行新股將愛美高私有化，事成並提高對華置的控制權。2002年，本港經濟仍未從亞洲金融風暴中回復，大劉藉公司回購和私人增持，將華置股權增至75%。
華置自2014年起不斷出售公司的收租物業套現，2017年初向長子劉鳴煒及太太陳凱韻(甘比)分身家，甘比成為華置單一大股東。華置於2017和2018年大舉買入中國恒大(03333)股份成為第二大股東，變相投資中國房地產，去年底恒大持股貨值佔公司總資產逾34%！不過，踏入2021年，財困的恒大股價暴瀉，華置股價受累一度跌至1.98元，創2003年之後的新低，由今年高位計累瀉56%。