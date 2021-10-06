內房整合！傳華潤萬象生活競購仲量聯行中國物管業務

消息人士說，相關商議仍在進行中，且有可能推遲或破裂，並沒有最終決定。仲量聯行的一名外部代表拒絕置評，華潤萬象生活、融創服務和萬科的代表未立即回覆要求置評的電子郵件和電話，目前中國正處於長假期間。

分析師表示，物業管理公司的併購動能似乎還在，規劃中項目較弱的中型開發商旗下的物業管理公司可能會更積極尋求收購，像是世茂服務及雅生活服務。由於嚴格的住房政策和去槓桿化的壓力，部分企業面臨合同銷售增長逐漸放緩的問題，威脅物業管理公司的規劃中項目。

消息人士此前表示，仲量聯行在中國的物業管理業務出售並不包括房地產經紀和估價業務。據仲量聯行2020年的報告，大中華地區佔其亞太地區31億美元收入約32%。