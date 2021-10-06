暗盤潛水！譚仔未食先輸3碗半　專家籲搵位走

在本港經營「譚仔三哥米線」和「譚仔雲南米線」的譚仔國際（02217）周四上市，惟掛牌前夕暗盤價「潛水」，曾失守3元，較招股價插逾一成，散戶每手帳蝕210元。據招股書顯示，截至2021年3月底止年度，期內每顧客人均消費58.4元，若按每顧客消費1碗米線計算，散戶每手先輸3.5碗米線。分析指出，近期港股市場氣氛欠理想，料譚仔短期維持弱勢，建議中籤的投資者「搵位走」。

譚仔國際公布招股結果，以每股3.33元下限定價，公開發售共錄得7.8萬人認購，超額認購約28.58倍，每手1,000股中籤率為7.14%，認購15手才能穩獲一手。啟動回撥機制，公開發售股數增至1.01億股，佔全球發售股份總數30%。

輝立交易場資料顯示，譚仔暗盤價平開後向下，盤中最多跌11.71%，低見2.94元，最終收報3.12元，仍較招股定價低6.3%，每手帳蝕210元，總成交5,170萬元；至於耀才暗盤交易市場數據顯示，譚仔暗盤早段曾較招股價升14.11%，高見3.8元，惟隨後一度倒跌13.51%，低見2.88元，之後跌幅收窄，以3.15元報收，挫5.41%，散戶每手帳虧損180元。

第一上海首席策略師葉尚志指，目前新股市場表現不算熱烈，與大市走勢較低迷有關，早前不少較為熱門的新股都「破發」收場，相信若譚仔跌穿招股價後反彈力度有限，坦言「市場有其他更好的股份選擇」，籲有意購入股份的投資者可再觀望一段時間。

其他新股方面，提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械、未有盈利的生物科技企業微泰醫療（02235）周三起招股，下周一截飛。據招股文件，該公司擬在全球發售6,352.94萬股，其中10%於本港作公開發售，每股招股價介乎27.7元至31.15元，集資最多19.78億元，以每手100股計，入場費3,146.39元，計劃於本月19日掛牌。

另外，服飾零售商包浩斯國際（00483）公布，截至9月底止三個月，同店銷售按年跌2%，其中澳門市場跌17%，惟香港市場增長3%抵銷了大部分跌幅。若按半年計，集團整體同店銷售則跌11%，澳門及香港市場分別跌13%及10%。截至9月底，集團經營店舖50間，較3月底增加一間店。同時，該公司宣布完成出售荃灣倉庫，擬動用出售事項所得款項約6,800萬元向股東派發每股18.5仙的第二次特別股息。