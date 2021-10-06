政府牽頭發展新界北　發展商加速推新盤

●上水尚宜超額認購約24倍

大鴻輝興業的上水單幢新盤尚宜日前公布銷售安排，將於周六全數發售30個單位。大鴻輝集團執行董事曹展康指，項目六日累收約750票，超額認購約24倍。

項目上周公布價單，涵蓋開放式至一房戶，實用面積138至259方呎，折實售價由242.88萬至512.42萬元，折實呎價15,986至20,750元，折實平均呎價約18,454元。其中入場價最低單位為2樓E室，實用面積138方呎，開放式間隔，扣除最高12%折扣優惠，折實呎價17,600元。

●白石角逸瓏灣8周日推3伙招標

●星凱‧堤岸本周五開放示範單位予公眾參觀

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸日前公布首張價單，該集團營銷策劃總監楊聰永指，項目周五(8日)會正式開放示範單位給公眾人士參觀，預算最快下週可作首輪銷售。

項目首張價單涉及268伙，包括62伙一房單位、132伙兩房戶及74伙三房戶，扣除最高15%樓價折扣優惠，折實售價617.4萬元至2,039.4萬元，折實呎價15,790元至21,954元，折實平均呎價18,888元。

●長實洪水橋項目待批預售 料短期公布銷售部署

楊氏續指，今次施政報告見到政府銳意發展北部都會區，但模式上以基建先行，料可帶動該區住宅項目發展及需求。

●新地雷霆：旗下新盤一向會盡快推售

資料顯示，The YOHO Hub 將提供1,030伙單位。而優景里項目則准建14幢11至14層高分層住宅。

●恒地西營盤藝里坊兩期累售440伙 套現近36億元

●新地旗下多個項目錄得成交

至於元朗的Grand YOHO第2期，剛招標形式售出第3座33樓E室，實用面積1,115方呎，屬四房雙套房間隔，成交價2,399萬元，呎價約21,516元。

同系的沙田瓏珀山亦以招標形式售出2伙，分別為Crown Tower的12樓C室，實用面積1,494方呎，屬四房一套間隔，成交價2,926.79萬元，呎價約19,590元。至於另一伙售出為Queen Tower 2的9樓C室，屬三房間隔，實用面積1,043方呎，成交價2,016.5萬元，呎價約19,334元。