政府牽頭發展新界北 發展商加速推新盤
2021年10月06日 21:24
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●上水尚宜超額認購約24倍
大鴻輝興業的上水單幢新盤尚宜日前公布銷售安排，將於周六全數發售30個單位。大鴻輝集團執行董事曹展康指，項目六日累收約750票，超額認購約24倍。
項目上周公布價單，涵蓋開放式至一房戶，實用面積138至259方呎，折實售價由242.88萬至512.42萬元，折實呎價15,986至20,750元，折實平均呎價約18,454元。其中入場價最低單位為2樓E室，實用面積138方呎，開放式間隔，扣除最高12%折扣優惠，折實呎價17,600元。
●白石角逸瓏灣8周日推3伙招標
信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8亦公布推出3伙單位招標。據一手銷售資訊網資料，項目推出招標的3個單位，分別為第1座的1樓A室、2樓A室及地下B室，實用面積介乎759方呎至1,238方呎，招標日期由本周日(10日)至12月31日。資料顯示，上述3伙單位曾以價單形式推售，原價單售價介乎1,838.2萬元至2,311.3萬元。
●星凱‧堤岸本周五開放示範單位予公眾參觀
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸日前公布首張價單，該集團營銷策劃總監楊聰永指，項目周五(8日)會正式開放示範單位給公眾人士參觀，預算最快下週可作首輪銷售。
項目首張價單涉及268伙，包括62伙一房單位、132伙兩房戶及74伙三房戶，扣除最高15%樓價折扣優惠，折實售價617.4萬元至2,039.4萬元，折實呎價15,790元至21,954元，折實平均呎價18,888元。
●長實洪水橋項目待批預售 料短期公布銷售部署
新一份施政報告周三(6日)出爐，當中提到洪水橋、廈村至深圳前海的港深西部跨境鐵路發展。長實集團(01113)高級營業經理楊桂玲表示，集團在洪水橋的新盤項目#LYOS正待批預售樓花同意書，有信心可短期內批出，一批出後便會公布項目的推售部署。該盤屬低密度住宅，提供341個單位，主打一房及兩房單位。
楊氏續指，今次施政報告見到政府銳意發展北部都會區，但模式上以基建先行，料可帶動該區住宅項目發展及需求。
●新地雷霆：旗下新盤一向會盡快推售
新一份施政報告周三(6日)出爐，當中提到政府計劃發展北部都會區及研究東鐵線興建白石角站。新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆指，集團一向樓盤取得售樓紙即盡快推售，旗下的元朗The YOHO Hub 有機會月底至下月初推出，至於大埔白石角優景里住宅項目有機會明年首季推出。
資料顯示，The YOHO Hub 將提供1,030伙單位。而優景里項目則准建14幢11至14層高分層住宅。
●恒地西營盤藝里坊兩期累售440伙 套現近36億元
恒基地產(00012)西營盤藝里坊‧2號銷情持續，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目周三(6日)再錄成交，單位31樓G室一房戶，實用面積287方呎，成交價991.2萬元，呎價34,537元。藝里坊‧2號至今累售250伙，佔可發售單位263伙的約95%，套現近19.3億元，連同藝里坊‧1號，兩期至今合共售出440伙，套現近36億元。
●新地旗下多個項目錄得成交
新盤市場交投暢旺，據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期以招標售出別墅WV9的5至6樓B室，實用面積1,124方呎，連260方呎平台及293方呎天台，成交價1,960萬元，呎價約17,438元，成交價創項目新高。
至於元朗的Grand YOHO第2期，剛招標形式售出第3座33樓E室，實用面積1,115方呎，屬四房雙套房間隔，成交價2,399萬元，呎價約21,516元。
同系的沙田瓏珀山亦以招標形式售出2伙，分別為Crown Tower的12樓C室，實用面積1,494方呎，屬四房一套間隔，成交價2,926.79萬元，呎價約19,590元。至於另一伙售出為Queen Tower 2的9樓C室，屬三房間隔，實用面積1,043方呎，成交價2,016.5萬元，呎價約19,334元。