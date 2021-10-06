道指挫近200點　港股夜期徘徊二萬四

美股周三(6日)全線低開，科技股明顯受壓，納指報14,393點，跌39點或0.28%；道指報34,090點，跌224點；標指報4,321點，跌24點。港股期指夜市報24,049點，升92點，高水83點。

外媒報道，為應對全球能源荒，俄羅斯有意增加對歐洲的天然氣供應。消息拖累美國天然氣期貨價格暴跌8.26%，創今年來最大跌幅，低見每百萬英熱單位5.79美元。

在消息公布之前，英國和歐洲的天然氣價格於周三創歷史新高，ICE英國天然氣飆漲39%，觸及交易所漲停限制。美國10年期國債孳息率在周三早段一度上漲5個基點至1.57%，30年期國債孳息率亦曾上漲5個基點至2.15%。能源價格及國債收益率的上升，掀起市場對消費者及企業成本上升的擔憂。

伴隨能源價格上漲引發了對通脹將加速的擔憂，美國10年期國債孳息率曾升至1.572厘，創6月以來新高。30年期也一度上漲5個基點至2.15厘。盛寶銀行首席經濟師Steen Jakobsen表示，美國國債孳息率攀升，以及即將波及美國的全球能源緊張，激起市場「負面情緒」，股市或再遭拋售。

個股方面，受燃料成本及經濟增長放緩的憂慮拖累，捷藍航空(JetBlue)跌5.4%；美國航空公司(AAL)亦跌4.91%；達美航空(DAL)則跌2.64%；早前高盛亦下調美國航空股的評級。

【21:30】市場關注美國債務上限危機，美股早段下跌，道指挫197點至34,116點；標指跌27點至4,318點；納指跌110點至14,323點。

美國證券交易委員會(SEC)主席詹斯勒(Gary Gensler)警告國會，美國債務上限的突破可能會引發金融市場的大幅波動和混亂。

他表示，如果不能提高華盛頓的借款限額，將給銀行、抵押貸款、汽車貸款和其他依賴美國國庫券的金融工具帶來不確定性。聯邦政府通過向投資者發行國債來借款以支付其運營和債務。

數據方面，美國9月「小非農」ADP私人就業職位增加56.8萬個，高於市場預期的42.5萬，為今年6月以來最高。10年期美債孳息率回落，報1.518厘。

個股方面，數據公司Palantir獲美國陸軍逾8億美元合同，其股價升4.7%。電動車公司特斯拉續遭「女股神」Cathie Wood旗下基金沽貨，其股價曾挫0.68%。