樓價UPDATES：大埔雲滙兩房貶值87萬沽

二手市場繼續錄蝕讓成交，大埔白石角新建鐵路消息公布前，有業主以845萬元沽出同區雲滙兩房單位，約3年帳面貶值約87萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島9座低層E室，實用面積約498方呎，兩房及多用途房間隔，望東南池景及園景，以950萬元易手，實用呎價約19,076元，原業主於2001年以279萬元一手買入，持貨20年帳面獲利671萬元，單位升值約2.4倍。

●小西灣藍灣半島7座高層G室，實用面積約455方呎，屬兩房單位，望山景，獲租客以18,000元租入，實用呎租約40元，業主於2013年9月以538.8萬元購入單位。

●鰂魚涌太古城恒天閣低層B室，實用面積約714方呎，套三房房間隔，望街景，原本租金叫價約36,000元，議價後獲外區客以31,000元月租承接，實用呎租約43.4元。

●西灣河嘉亨灣2座極高層G室，實用面積約498方呎，兩房間隔，獲外區租客以月租20,000元承租，實用呎租約40.2元，業主於2010年9月以約568萬元購入上述物業。

●北角丹拿花園4座中層A室，實用面積約654方呎，套三房間隔，以1,228萬元沽出，實用呎價約18,777元，原業主於2011年1月購入，當時作價638萬元，持貨10年帳面獲利590萬元，單位期內升值約92%。

●銅鑼灣yoo Residence中高層D室，實用面積約349方呎，一房間隔，原先叫租24,000元，經議價後減價2,500元或約10.4%，以21,500元獲承租，實用呎租約62元，項目現時約有7個單位放租，最低入場月租由21,000元起。

●南區貝沙灣連環錄得2宗租務成交，包括4期1座低層B室，兩房間隔，望全海景，實用面積約723方呎，以約34,000元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以32,000元租出，實用呎租約44.3元，新租客為外籍夫婦，睇樓1次即決定承租。

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九龍區

●土瓜灣津匯高層F室，開放式間隔，望樓景，實用面積約267方呎，以約12,000元放租3星期後，吸引外區客洽詢，零議價下租出，實用呎租約44.9元，新租客為夫婦，睇樓兩次即決定承租。

●奧運站柏景灣8座低層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望街景，以930萬元成交，實用呎價約20,713元，原業主於2007年10月以300萬元購入，持貨14年帳面獲利630萬元離場，單位期內升值2.1倍。

●荔枝角夾屋浩景臺10月錄首宗交買賣投，屋苑6座低層B室，實用面積約595方呎，套三房間隔，望山景，最初開價750萬元，現以728萬元成交，實用呎價約12,235元，新買家為外區換樓客。

●荔枝角美孚新邨5期18號低層B室，兩房間隔，望園景，實用面積約568方呎，以約19,800元放租1星期，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,000元，以18,800元租出，實用呎租約33.1元，新租客為單身專業人士，睇樓1次即決定承租。

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新界區

●大埔雲滙10座中層B2室，實用面積約459方呎，兩房連開放式廚房間隔，議價後以845萬元易手，實用呎價約18,410元，新買家為用家，原業主於2018年以932萬元購入，持貨約3年帳面蝕讓約87萬元離場。

●西貢萬宜山莊單號村屋，四房雙套房間隔，享海景，原先叫價3,200萬元，大減400萬元，減幅達12.5%，終獲買家以2,800萬元承接，原業主於2013年10月購入上址，當時作價1,650萬元，持貨8年帳面獲利1,150萬元，物業期內升值約70%。

●將軍澳新都城10月暫錄4宗買賣，而全區暫錄約22宗，屋苑2期3座低層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，以772萬元沽出，實用呎價17,506元。

●馬鞍山嘉華星濤灣2座中層F室，實用面積約493方呎，兩房間隔，開價約790萬元，議價後以772萬元易手，實用呎價約15,659元，原業主於2007年以約245萬元購入，持貨14年帳面獲利約527萬元，單位升值約2.2倍。

●沙田居屋愉田苑E座中層7室，實用面積約434方呎，兩房間隔，日前於已補價自由市場以581萬元易手，實用呎價約13,387元，原業主則於2013年以318萬元購入，持貨8年帳面獲利約263萬元離場，單位升值約82.7%。

●大埔富善花園富景閣低層A室，實用面積約395方呎，兩房間隔，原先開價535萬元，放盤約8個月，累減30萬元，減幅5.6%，獲用家以505萬元承接，實用呎價約12,785元。

●粉嶺名都3座低層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，議價後以530萬元獲承接，實用呎價13,283元，原業主則於2016年以380萬元購入上址，持貨5年帳面獲利約150萬元離場，單位升值約39.5%。

●元朗YOHO MIDTOWN第6座中層D室，套三房連儲物室間隔，享開揚景，實用面積約898方呎，新買家為區內換樓客，早前一直物色心儀單位，為免施政後告後業主叫價或有所上調，火速入市，原業主早前叫價約1,390萬元放盤，雙方議價後以1,290萬元成交，實用呎價約14,365元，原業主於2018年8月以約1,200萬元購入上址，轉手帳面獲利約90萬元。

●屯門凱德花園1座低層B室，實用面積約325方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，原業主願意調整價格，減價8萬元，上述買家遂便決定以442萬元購入上址作自用，實用呎價約13,600元。

●屯門嘉悅半島2座中層F室，實用面積約608方呎，三房間隔，租客為區內客，由於原先租住的單位無法續租，考慮到熟悉區內環境，業主更有500元的議價空間，決定以約15,500元租入，實用呎租約25.5元。

●屯門居屋兆禧苑B座高層13室，實用面積約363方呎，區內客為屋苑鄰近家人，而且熟悉區內環境，加上業主有1,500元的議價空間，決定以9,500元承租，實用呎租約26.2元。

●屯門海盛大廈中層D室，實用面積約320方呎，兩房間隔，吸引租樓多時的租客即睇即買，叫價450萬元，議價後以428萬元成交，實用呎價約13,375元，議幅約4.9%，新買家為一對年輕夫婦，租樓兩三年，因業主年年加租，認為長遠計租樓並不划算，所以趁低息置業。

●屯門新屯門中心6座高層B室，實用面積約462方呎，兩房兩廳間隔，租客的原居所裝修，因此需要物色租盤暫住3個月，由於原來也居於同座單位，為方便搬遷及視察裝修進度，遂便決定以月租12,000元承租單位，實用呎租約26元。

●荃灣朗逸峯17座極高層D室，實用面積約1,062方呎，套三房連工人套房間隔，望海景，近日以1,720萬元沽出，實用呎價約16,196元，屋苑目前有約25個二手放盤，叫價由1,100萬元起。

●青衣灝景灣7座高層G室，實用面積約850方呎，套三房連儲物室間隔，享全海景，原先開價1,560萬元，及後累減約110萬元或7.1%，新近以1,450萬元沽出，實用呎價約17,059元。

●馬灣珀麗灣10月暫錄4宗買賣，上月全月有20宗，部分業主叫價態度軟化，議價空間增加約2%，包括26座中層H室，實用面積約476方呎，兩房間隔，叫價660萬元，放盤逾兩個月，累減25萬元或3.8%，以635萬元沽出，實用呎價約13,340元，對比同類單位28座中層H室，6月份成交價為645萬元，新做價輕微回落10萬元或1.6%。

●東涌映灣園10月暫錄得1宗買賣，單位為10座高層F室，實用面積約565方呎，兩房間隔，享山景，業主於10月1日以800萬元放盤，放盤5日，經議價後以780萬元沽出，實用呎價約13,805元。

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